Śnięte ryby w Odrze. Wojewoda opolski wystosował apel

Wojewoda opolski poinformował w niedzielę 30 kwietnia, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymało informację o śniętych rybach w Januszkowicach, na tzw. starorzeczu Odry. Na miejsce zadysponowano wszystkie niezbędne inspekcje. Sławomir Kłosowski podkreślił, że na miejscu zdarzenia stwierdzono około 150 sztuk śniętych ryb różnych gatunków i różnej wagi.

Śnięte ryby znaleziono przy brzegach starorzecza na odcinku ok. czterech kilometrów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał do analizy próbki wody w zakresie złotej algi, ścieków bytowych i substancji fizykochemicznych. Z kolei powiatowy lekarz weterynarii pobrał do analizy laboratoryjnej śnięte ryby. Wojewoda opolski poinformował też o odławianiu żywych okazów do analizy laboratoryjnej laboratorium w Żabieńcu.

150 śniętych ryb w starorzeczu Odry na odcinku czterech km. Wojewoda opolski zaapelował do wędkarzy

Kłosowski zaznaczył, że przeprowadzano również akcję odławiania śniętych ryb, które zostaną poddane utylizacji. Wojewoda opolski zaapelował do wędkarzy wędkujących w tamtym rejonie o wypuszczanie złowionych ryb oraz powstrzymanie się od ich konsumpcji do chwili otrzymania wyników badań laboratoryjnych ryb i wody.

Głos zabrał także Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Zapewniono, że podjęto „bezzwłoczną interwencję”. Według RZGW w Gliwicach śniętych ryb było ok. 100. Działania zostały podjęte we współpracy z WIOŚ w Opolu, Inspekcją Weterynaryjną oraz jednostkami Straży Pożarnej. Wody Polskie podsumowały, że w czasie wizji terenowej nie ujawniono śniętych ryb w głównym korycie i nurcie rzeki Odry. Sytuacja podlega stałej obserwacji Wód Polskich w Gliwicach.

