Chwile grozy na Moście Poniatowskiego w Warszawie. „Zaatakował patrol siekierą”

Przypomnijmy: we wtorek, 2 maja, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się tegoroczny finał Pucharu Polski.

Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Warszawie

Na murawie zmierzą się ze sobą dwie najlepsze drużyny naszego kraju – Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Początek spotkania o godz. 16. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Aby zapewnić bezpieczeństwo kibicom, wszystkie drogi dojazdowe do Stadionu Narodowego są obecnie pilnowane przez policjantów. Policjanci dokonują również kontroli na stacjach metra.

Zaatakował policjantów w trakcie kontroli drogowej

Jak donosi RMF FM, we wczesnych godzinach popołudniowych doszło do groźnego incydentu. Patrol stróżów prawa został zaatakowany przez mężczyznę uzbrojonego w siekierę. Do zdarzenia doszło na Moście Poniatowskiego. Na szczęście, agresor został w porę obezwładniony, a stróże prawa nie odnieśli żadnych obrażeń.

– Do ataku na policjantów doszło podczas kontroli drogowej w Warszawie. W tej chwili trwają czynności z zatrzymanym – poinformował nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, zatrzymany nie był kibicem i nie wybierał się na finał Pucharu Polski. Nie znajdował się pod wpływem alkoholu. Policja oczekuje jednak na wynik badania na obecność narkotyków.

Utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

W związku z meczem Legia Warszawa vs Raków Częstochowa mogą występować utrudnienia w kursowaniu autobusów linii nr 107, 109, 111, 117, 123, 138, 141, 143, 146, 147, 151, 158, 159, 166, 171, 182, 185, 187, 188, 502, 507, 509, 514, 520, 521, 523 i 525. Od godz. 14 został utrudniony wjazd na Saską Kępę.

Ponadto, w godz. 11:40-13:40 oraz 18:50-20:20 na stacji PKP Warszawa Stadion nie będą zatrzymywać się pociągi. Od godz. 11 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich.

