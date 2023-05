Patostreamer „Jaszczur” wyszedł z więzienia. Może jednak szybko tam wrócić

Słynący z antysemickich oraz prorosyjskich poglądów Wojciech Olszański po sześciu miesiącach więzienia jest już znów na wolności. Przywódca skrajnego ruchu „Kamratów” nie czekał długo z powrotem do mediów społecznościowych. Od razu po opuszczeniu zakładu karnego nagrał wiadomość do swoich zwolenników.

Olszański vel Jabłonowski: Doznałem pocieszenia

– Doznałem pocieszenia od was, wsparcia od was, dostałem tysiące listów i kartek od was, z całego świata – podkreślał już na wolności. Był aktor, który w sieci zasłynął dzięki hejterskim wystąpieniom, wybuchom mniej lub bardziej udawanej agresji oraz wiązankom inwektyw, może jednak szybko wrócić za kratki. W najbliższym czasie czekają go trzy kolejne procesy.

Pierwsza sprawa to efekt gróźb kierowanych wobec pracowników Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Druga dotyczy rozpowszechniania treści nienawistnych wobec Ukraińców i Żydów. Trzecia z kolei odnosi się do marszu, zorganizowanego w Kaliszu. Uczestnicy wydarzenia głosili tam antysemickie hasła i spalili tekst Statutu Kaliskiego, korzystnego dla żydowskich obywateli Polski.

Więzienie zmieniło Olszańskiego?

Na profilu facebookowym OMZRiK skomentowano pierwsze chwile Olszańskiego na wolności.Aktywiści zwracali uwagę, że pobyt w zakładzie karnym miał duży wpływ na postawę patostreamera. „Przestępca Wojciech Olszański zakończył wczoraj odbywanie pierwszego wyroku bezwzględnego pozbawienia wolności. Niedługo po uprawomocnieniu kolejnego wyroku Olszański znowu trafi do zakładu karnego, tym razem na prawie 2 lata” – pisali.

„Olszański wyszedł złamany, w swoich pierwszych słowach dziękował wielokrotnie i bardzo grzecznie funkcjonariuszom Służby Więziennej za to, że dobrze go traktowali. Potem Olszański wielokrotnie przymilał się funkcjonariuszom, którzy go nadzorowali. Dziękując im za bezpieczny pobyt i znośne warunki” – kontynuowali.

„Olszański obiecał też wczoraj publicznie, że nie będzie więcej agresywny w swoich programach i przyznał, że zaczął słuchać Radia Zet. Stwierdził też, że pobyt w więzieniu uświadomił mu, że nie jest taki twardy jak o sobie myślał. Podczas pierwszej rozmowy na wolności Olszański prosił też, żeby przekazać ministrowi Ziobrze, że nie jest już prorosyjski. Wygląda na to, że program resocjalizacji w przypadku więźnia Olszańskiego zaczyna powoli działać” – uważają osoby pracujące w OMZRiK.

