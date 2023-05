Tragedia w Małopolsce. Piorun uderzył w mężczyznę

Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej (woj. małopolskie) poinformowała, że we wtorek 2 maja 2023 roku około godziny 14:10 do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W miejscowości Palcza piorun uderzył w człowieka, co doprowadziło do zatrzymania krążenia. Na miejsce zdarzenia natychmiastowo zadysponowano jednostki z Suchej Beskidzkiej.

Palcza. Piorun uderzył w mężczyznę. Nie udało się go uratować

Pojawili się także strażacy ochotnicy z Palcza oraz Zachełmna. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego załoga udzieliła pomocy mężczyźnie.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i pomagali ratownikom LPR w reanimacji poszkodowanego. Mimo starań mężczyzny nie udało się uratować. W działaniach uczestniczyły trzy zastępy i 12 strażaków.

Portal beskidzka24.pl podał, że 32-latek utwardzał przed własnym domem drogę tzw. zagęszczarką.

Ostrzeżenia pogodowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gdzie jest burza?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla powiatu suskiego przed intensywnymi opadami deszczu. Opady mogą mieć umiarkowane natężenie, miejscami silne. Wysokość opadów wyniesie od 30 do 40 mm. Alerty obowiązują do środy do godz. 11.

IMGW ostrzega również przed burzami, którym towarzyszą porywy wiatru o prędkości do 45 km/h. Burze przesuwają się na północy wschód. Alerty w tym zakresie wydano do wtorku do godz. 21:50.

