Terlikowska zaskakuje: Córka poszła do Pierwszej Komunii w zerówce. Uroczystość odbyła się zimą

Małgorzata Terlikowska, redaktorka, etyczka, autorka książek, udzieliła „Wprost” obszernego wywiadu, w którym odpowiedziała m.in. na pytanie o to, czy jako osoba głęboko wierząca poszłaby na imprezę alternatywną do imprezy po Pierwszej Komunii Świętej?

– Nigdy nie dostałam takiego zaproszenia. Gdybym dostała od bliskich znajomych, to bym poszła. Tak jak chodzę na śluby cywilne. Na co dzień jednak funkcjonuję w środowisku, w którym celebruje się Pierwszą Komunię Świętą, a nie imprezy alternatywne. Po co takie imprezy są organizowane? – zastanawiała się publicystka.

Pierwsza Komunia Święta. Terlikowska: Można zorganizować poza systemem

Na argument, że chodzi o to, by dzieci nie czuły się wyalienowane, nie czuły się „gorsze”, by też miały swój ważny, acz pod innymi względami, dzień, odpowiedziała: