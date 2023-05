Tragiczna śmierć podczas mszy w Jaśle. „Pan wezwał jego duszę”

Do zdarzenia doszło podczas porannej mszy świętej, która została odprawiona w parafii Chrystusa Króla w Jaśle w w południowo-wschodniej Polsce w województwie podkarpackim. W trakcie nabożeństwa zmarł kościelny organista. Z relacji wiernych wynika, że na miejsce wezwano karetkę. W kościele nie pojawił się policyjny patrol – jak tłumaczył rzecznik policji w Jaśle Daniel Lelko, w takich przypadkach nie ma obowiązku wzywania funkcjonariuszy.

Mimo wysiłków ratowników medycznych i szybkiej akcji reanimacyjnej, życia mężczyzny nie udało się uratować. Oficjalna przyczna jego śmierci nie została podana do publicznej wiadomości. Przedstawiciele paragii Chrystusa Króla przekazali w krótkim komunikacie w mediach społecznościowych, że organista odszedł do nieba podczas służby Bogu. Całe życie służył w kościele i dzisiaj podczas uroczystości Matki Bożej Królowej Polski Pan zawezwał jego duszę, by tam mógł dokończyć mszę świętą, którą rozpoczął dzisiaj rano w kościele – napisano.

Przy okazji zwrócno się z prośbą do wiernych o modlitwę za zmarłego organistę oraz jego rodzinę.

