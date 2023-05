Boże Ciało 2023. Odliczanie do kolejnego długiego weekendu

Po majówce kolejną okazją do skorzystania z wolnego jest Boże Ciało. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Każdego roku przypada w innym terminie. Zgodnie z prawem jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Sprawdźmy, kiedy wypada to święto i co zrobić, aby ponownie skorzystać z długiego weekendu.

Kiedy wypada Boże Ciało?

Boże Ciało jest świętem ruchomym i obchodzone jest 60 dni po Wielkanocy. W tym roku przypada ono na czwartek, 8 czerwca. Ta data pozwala nam myśleć o wydłużeniu wolnego. Wystarczy wziąć dzień urlopu na piątek, 9 czerwca.

Dzięki temu będziemy mogli skorzystać z czterodniowej przerwy od pracy niskim kosztem. Takie same działania warto podjąć również w sierpniu czy listopadzie.

Kalendarz dni wolnych 2023

W 2023 roku mamy aż 12 dni ustawowo wolnych od pracy. Połowa z nich już minęła — Nowy Rok, Wielkanoc czy majówka. Nie jest to jednak koniec. Nadchodzące dni wolne to:



8 czerwca (czwartek) – Boże Ciało;

15 sierpnia (wtorek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada (środa) – Wszystkich Świętych;

11 listopada (sobota) – Narodowe Święto Niepodległości;

25 i 26 grudnia (poniedziałek i wtorek) – Boże Narodzenie oraz Dzień Świętego Szczepana.

W większości przypadków wystarczy poświęcić jeden dzień urlopu. Dzięki niemu będziemy mogli cieszyć się wolnym trwającym dłużej niż dwa dni.

Jak obchodzimy Boże Ciało?

Pierwsza uroczystość Bożego Ciała odbyła się w Liege w 1246 roku. W 1317 roku została ustanowiona świętem całego Kościoła katolickiego. Niedługo później zaczęto celebrować to święto również w Polsce — w 1320 roku.

Od tamtej pory sposób obchodzenia święta mocno ewoluował. Na początku procesja nie miała organizowanych postojów, odbywała się nieprzerwanie. Obecnie w Polsce w uroczystość Bożego Ciała wlicza się wiele elementów takich jak:



Procesja z Najświętszym Sakramentem przenoszonym przez kapłana pod baldachimem;

Przygotowanie ołtarzy w miejscach postojów procesji;

Układanie kwiatowych dywanów na drodze, którą przechodzi procesja;

Dekorowanie domów i balkonów w trakcie przemarszu procesji;

Odprawianie mszy świętej na zakończenie procesji.

Każdego roku wierni mocno angażują się w przygotowanie całej ceremonii.

