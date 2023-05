Tragiczny finał poszukiwań 22-latka? Z Odry w pobliżu Oławy wydobyto zwłoki

Jak relacjonuje dziennik Fakt, do tragedii doszło 23 kwietnia, w powiecie oławskim w województwie dolnośląskim.

Akcja poszukiwawcza z udziałem kilkudziesięciu strażaków

Grupa młodych ludzi spędzała wieczór nad Odrą. Łowili ryby, grillowali i pili alkohol. Ok. północy jeden z uczestników imprezy – 22-letni mężczyzna – wszedł do rzeki i został porwany przez nurt.

Na pomoc 22-latkowi ruszył jego kolega. Niestety, z daremnym skutkiem. O zdarzeniu natychmiast zostały powiadomione służby ratunkowe.

Do akcji poszukiwawczej skierowano kilkudziesięciu strażaków – funkcjonariuszy PSP z Oławy i Wrocławia oraz ochotników OSP z Siedlec, Bystrzycy i Owczar. Zaginionego nie udało się jednak odnaleźć.

Nieoficjalnie: wydobyto zwłoki zaginionego 22-latka

W środowe popołudnie, 3 maja, na pobliżu miejscowości Siedlce – tj. ok. 10 km od miejsca zaginięcia 22-latka – spacerowicz dostrzegł na powierzchni Odry ludzkie zwłoki.

Zostały one wyciągnięte na brzeg przez strażaków. Oprócz policji, na miejscu zdarzenia pojawił się również prokurator.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Faktu, z wody wydobyto najprawdopodobniej zaginionego blisko dwa tygodnie temu mężczyznę. Stróże prawa mieli znaleźć przy zwłokach dokumenty, które potwierdzają tożsamość 22-latka.

Tragedia na Lubelszczyźnie

To już kolejne tego typu zdarzenie, o jakim informujemy na przestrzeni ostatnich tygodni. 9 kwietnia, z rzeki Wieprz w pobliżu miejscowości Szczekarków na Lubelszczyźnie wydobyto zwłoki kobiety.

Okazało się, że to zaginiona w grudniu 36-latka. Kobieta weszła do wody w miejscowości Chlewiska, gdy próbowała ratować swojego 10-letniego syna, który wpadł do rzeki.

Czytaj też:

Tragiczna majówka pod Kielcami. Grill zakończył się śmiertelnym potrąceniemCzytaj też:

Uwaga! TVN: Zadłużała się, by wychowywać niepełnosprawnego syna. „W Polsce istnieje przyzwolenie na niepłacenie alimentów”