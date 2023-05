Natalia Panczenko dla „Wprost”: To był największy błąd Ukrainy. Dzisiaj to samo robi Polska

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Oto fragment odcinka:

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Co robić, żeby wojna nie spowszedniała? Żeby świat o niej nie zapomniał?

Natalia Panczenko: Należę do grona osób, którym nie spowszedniała. Chociażby z tego powodu, że codziennie mam kontakt z ludźmi, którzy są na linii frontu, są pod ostrzałami, których życie jest zagrożone. Codziennie. I właśnie poprzez te rozmowy z nimi, poprzez ten stały kontakt, ta wojna nie może się „oddalić”.

Ale kiedy mówimy o całym społeczeństwie, to widzę tę różnicę…

(…)

Działają pewnie psychologiczne mechanizmy, że oswajamy się z tym, co się dzieje… Ja mówię oczywiście teraz o Polakach, bo tu w Polsce pewnie nie czujemy już zagrożenia, jakie odczuwaliśmy jeszcze parę, czy paręnaście miesięcy temu.

Psychika ludzka tak działa, że stara się oddzielić człowieka od tego, co jest niebezpieczne (…). I właśnie to jest największy problem, że poprzez różne mechanizmy i świadome, i podświadome, ludziom w Polsce się wydaje, że wojny już nie ma albo, że ta wojna już nie jest taka straszna, że Polsce nic nie grozi. A to jest tak naprawdę jedno wielkie kłamstwo (…).

W Ukrainie nadal trwa wojna, Ukraina jest wykrwawiona, wojsko ukraińskie jest zmęczone, a to wszystko oznacza dla nas, jako społeczeństwa polskiego, jeszcze większe zagrożenie (…).