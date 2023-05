Książę Lubomirski bawił się na przyjęciu w Pałacu Buckingham. Na imprezie był też Karol III

Książę Jan Lubomirski wraz z żoną Heleną Mańkowską otrzymali zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie. Kilka dni przed koronacją Karola III w Pałacu Buckingham odbyło się specjalne przyjęcie, w którym udział wzięli m.in. brytyjski monarcha i Camilla Parker-Bowles.

Książę Lubomirski na przyjęciu w Pałacu Buckingham

Jak czytamy w relacji, która pojawiła się w mediach społecznościowych, „polski royals” wraz z żoną „spędzili bardzo miły czas na rozmowach z Ich Królewskimi Mościami oraz Księciem Kentu i Księciem Edynburga w Royal Tent”.

„W tłumie gości obecnych w ogrodach, było to jedyne miejsce, gdzie w spokoju można było wśród kilkudziesięciu osób wraz z rodziną królewską, wypić herbatę i delektować się piękną pogodą” – podkreślono.

Morning suit polskiego księcia

Na imprezie obowiązywał specjalny dresscode. – Przyjęcie odbywa się w ciągu dnia, więc moja małżonka będzie ubrana w suknię koktajlową w jasnych kolorach. Do tego obowiązkowy jest kapelusz, który specjalnie z tej okazji zaprojektował dla niej polski projektant Rafał Zieliński – opowiadał Jan Lubomirski przed rozpoczęciem przyjęcia.

Książę także musiał dostosować swój strój do reguł panujących na królewskim dworze. – Dla mężczyzn na taką okazję obowiązkowy jest cylinder. Jeśli jest się wojskowym, można przyjść mundurze, ale wyraźnie jest napisane na zaproszeniu, że bez orderów. Założę tzw. morning suit, który według zasad wolno nosić od rana do zmierzchu. Wygląda on jak długa marynarka, do kolana z tyłu. Z przodu zaś jest wycięta i zapinana na jeden guzik. Takie właśnie stroje nosi się podczas wyścigów w Ascot – tłumaczył arystokrata.

Koronacja Karola III

Członkowie rodziny królewskiej, przywódcy z 60 krajów świata, koronowane głowy, a także brytyjscy politycy i celebryci – lista gości, którzy pojawią się w sobotę 6 maja w Londynie na koronacji Karola III budzi spore zainteresowanie. Wszystko za sprawą zapowiedzi Pałacu Buckingham, z których wynikało, że w historycznym wydarzeniu weźmie udział około 2200 osób, a więc znacznie mniej niż miało to miejsce w poprzednich latach.

Uroczystości poprowadzi arcybiskup Canterbury. „Nabożeństwo będzie odzwierciedlało rolę monarchy obecnie, zarazem spoglądając w przyszłość, jednocześnie będąc zakorzenionym w wieloletnich tradycjach i ceremoniale” – czytamy w zapowiedzi Pałacu Buckingham. Jak wcześniej informowano, zaszczytu dostąpi także Camilla. Żona Karola III zostanie ogłoszona królową, a nie – jak początkowo zakładały media – królową konsortą, czyli królewską małżonką.

