Pobił kierowcę autobusu metalowym łańcuchem i spowodował straty na 10 tys. Szuka go policja

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki prowadzą śledztwo ws. pobicia kierowcy autobusu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Do zdarzenia doszło 20 kwietnia 2023 roku około godziny 2 w nocy na przystanku autobusowym przy ul. Petrusewicza. Policja podejrzewa o to mężczyznę ze zdjęcia, którego wizerunek zarejestrował monitoring.

Policja prosi o pomoc w rozpoznaniu poszukiwanego mężczyzny. Gwarantuje anonimowość

Sprawca pobicia dodatkowo zniszczył autobus. Straty wyceniono na co najmniej 10 tys. złotych. Policja prosi o pomoc w namierzeniu mężczyzny, gwarantując anonimowość. W przypadku rozpoznania sprawcy lub posiadania informacji gdzie przebywa, należy skontaktować się z Wydziałem Kryminalnym Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki pod numerem telefonu 47 87 114 56 lub z dyżurnym tej jednostki 47 87 116 00. Przy ostatnim numerze możliwe są też końcówki 01, 02 oraz 03.

MPK Wrocław ujawniło kilka dni wcześniej szczegóły zdarzenia. Agresywny pasażer zbił szybę i zaatakował kierowcę metalowym łańcuchem. Pracownik MPK Wrocław trafił do szpitala z licznymi obrażeniami. Pod koniec kwietnia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu rozpoczęło szkolenie z samoobrony dla swoich pracowników, zarówno kierowców, jak i motorniczych.

MPK Wrocław rozpoczęło szkolenia z samoobrony dla kierowców i motorniczych

Wszystko przez to, że są najbardziej narażeni na potencjalne akty agresji ze strony pasażerów. Spółka podkreśliła, że w ostatnim czasie nasiliły się ataki zarówno werbalne, jak i fizyczne, co skłoniło ją do podjęcia zdecydowanych kroków. Podczas szkolenia pracownicy MPK dowiedzą się, w jaki sposób zmniejszyć eskalację konfliktu oraz poznają podstawowe ruchy z zakresu samoobrony.

Celem jest skuteczna ochrona się przed atakiem i wezwać pomoc, jeśli uniknięcie sporu nie będzie możliwe. Szkolenia odbyły się w specjalnej zajezdni autobusowej, aby jak najlepiej odwzorować warunki, w których może dojść do ataku.

