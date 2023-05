Ekskluzywne przyjęcie u Karola III. Jak prezentuje się Agata Kornhauser-Duda?

Na zaproszenie Króla Karola III prezydent Andrzej Duda razem z małżonką, Agatą Kornahuser-Dudą przybyli do Londynu. 6 maja w Londynie odbędą się uroczystości koronacyjne Karola III. Zdjęcie zamieszczone przez oficjalne konto Kancelarii Prezydenta sugeruje, że polska para prezydencka zatrzymała się w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu The Langham.

Zagraniczni członkowie rodziny królewskiej, światowi przywódcy i inni zagraniczni dygnitarze zaczęli przybywać w piątek do Pałacu Buckingham na ekskluzywne przyjęcie, którego gospodarzem będą król Karol III i królowa Camilla, w noc poprzedzającą historyczną koronację w Opactwie Westminsterskim.Wśród światowych przywódców widzianych w piątek w pałacu była pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zełenska. Towarzyszył jej premier Ukrainy, Denys Szmyhal.

twitter

Koronacja Karola III. Kto przyjdzie do Londynu?

W sobotniej ceremonii weźmie udział około 100 głów państw i międzynarodowi przedstawiciele z 203 krajów. Wśród gości w Opactwie Westminsterskim będą hiszpańska królowa Letizia, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydenci Niemiec i Włoch Frank-Walter Steinmeier i Sergio Mattarella oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif.

Wśród gości znalazł się także chiński wiceprezydent Han Zheng, który przewodniczył tłumieniu swobód obywatelskich w Hongkongu, co konserwatywni posłowie określają jako „oburzające”. Jill Biden reprezentuje swojego męża, prezydenta USA Joe Bidena.

Właściwa koronacja króla Karola odbędzie się w sobotę w Opactwie Westminsterskim w sobotę o godz. 11.00 czasu lokalnego (o 12 czasu polskiego). Plan ceremonii jest wyjątkowo obszerny. Uroczystości rozpoczną się w Londynie o godz. 7 rano (godz. 6:00 brytyjskiego czasu letniego), gdy zostanie otwarty dostęp do trasy procesji prowadzącej z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego. Po obu stronach drogi przez reprezentacyjną aleję – The Mall, bramę Admiralty Arch, a następnie ulicę Whitehall, będą mogły ustawić się tłumy osób chcących towarzyszyć monarsze w tym ważnym dniu.

Czytaj też:

„Rozpieszczony dziwak” zasiądzie na tronie. „Konieczność trzymania języka za zębami męczy króla Karola”Czytaj też:

Jak dużo wiesz o królu Karolu III? Sprawdź swoją wiedzę