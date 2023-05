Amerykańskie Apache przylecą do Polski. „Zamknięcie bramy brzeskiej”

Relacjonując rozmowy z amerykańskim partnerem, Mariusz Błaszczak podkreślił, że spotkanie w Waszyngtonie było „bardzo dobre” . – Uzyskaliśmy zapewnienie, że armia USA udostępni nam z własnych zasobów helikoptery Apache – udostępni je przed podpisaniem kontraktu ws. kupienia 96 helikopterów na potrzeby Wojska Polskiego – poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – To unikalna zdolność, więc tym bardziej doceniamy decyzję sekretarza obrony, bo te Apache będą pochodziły z zasobów Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych – podkreślił Błaszczak.

Apache na straży bramy brzeskiej

Wicepremier zdradził, że szkolenia polskich pilotów na tych maszynach rozpoczną się za kilka tygodni, a po jego zakończeniu pierwsze Apache zostaną udostępnione Polsce. – Dlaczego Apache są ważne? Świetnie współpracują z Abramsami. Trafią na wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego, do 18. Dywizji Zmechanizowanej, do 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, żeby stanowiły zamknięcie bramy brzeskiej, tamę nie do przebicia, jeżeli agresor rosyjskich chciałby rozpocząć atak na Polskę, to Abramsy z Apachami będą stanowiły bardzo mocną tamę. Będą po prostu odstraszały – mówił.

Mariusz Błaszczak poinformował też o podpisaniu z sekretarzem Austinem umowy ws. wzajemności w zamówieniach obronnych. – To jest szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Mamy w tej dziedzinie dobre doświadczenia – wyjaśnił.

Centrum HIMARS w Polsce

Dzień wcześniej szef resortu obrony narodowej przekazał, że jeszcze w tym roku w Polsce zostanie utworzone centrum HIMARS, które jest podobne do funkcjonującego już w naszym kraju centrum Abrams. – Naszym założeniem jest to, aby centrum HIMARS stanowiło hub do serwisu i produkcji HIMARS-ów nie tylko na potrzeby Polski, ale także państw europejskich – powiedział Błaszczak. Minister obrony narodowej wspomniał o zainteresowaniu wyrzutniami ze strony innych państw NATO.

Szef MON ujawnił, że podczas wizyty w USA rozmawiał także o produkcji w Polsce pocisków przeciwpancernych Javelin. Ta oferta również ma być skierowana do innych państw w naszej części Europy. Według Błaszczaka potrzeby są znacznie szersze niż wyposażenie polskiego wojska.

Mariusz Błaszczak w USA: W Polsce zostanie utworzone centrum HIMARS