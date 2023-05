Działacze pro-life zaatakowani w Elblągu. „Gotowi są zastraszyć tych, którzy modlą się”

Do zdarzenia doszło piątkowe popołudnie, 5 maja, przy skrzyżowaniu ulic Ogólnej i płk. Dąbka w Elblągu.

Zniszczył transparenty i wulgarnie obrażał

Odbywała się tam akcja modlitewna, zorganizowana przez działaczy Fundacji Pro – Prawo do Życia, która działa na rzecz ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej. Uczestnicy akcji odmawiali różaniec i mieli ze sobą transparenty dotyczące powstrzymania procederu aborcji.

W trakcie modlitwy uczestnicy zostali zaatakowani przez zamaskowanego mężczyznę. Napastnik zniszczył transparenty i wulgarnie ubliżał modlącym się. Organizator akcji próbował powstrzymać napastnika. Wywiązała się szarpanina, w wyniku której organizator doznał obrażeń ręki.

Ponadto, napastnik zagroził mu pobiciem. W pewnym momencie agresywny mężczyzna odpuścił i oddalił się w kierunku położonego w pobliżu supermarketu.

Rysopis napastnika

O napaści została już powiadomiona policja, jednak tożsamości agresora nie udało się dotychczas ustalić. Z relacji działaczy fundacji wynika, że mężczyzna jest wysoki i szczupły.

Miał na sobie kominiarkę, ciemną kurtkę, dżinsowe spodnie i charakterystyczną, żółtą bluzę z kapturem. Osoby, które rozpoznają napastnika są proszone o skontaktowanie się z policją.

„Gotowi są napadać także tych, którzy już się urodzili”

Działacze Fundacji Pro – Prawo do Życia poinformowali, że piątkowa napaść nie sparaliżuje ich inicjatyw. Zamierzają organizować kolejne modlitwy różańcowe na ulicach Elbląga, połączone z akcjami informacyjnymi na temat skutków aborcji.

– Aborcja to brutalne morderstwo. Ludzie, którzy aborcję wspierają, gotowi są napadać także tych, którzy już się urodzili, aby zagłuszyć mówienie prawdy o aborcji i zastraszyć tych, którzy modlą się o powstrzymanie tego zjawiska w Polsce. Mam nadzieję, że organy ścigania szybko znajdą napastnika i pociągną go do odpowiedzialności karnej – skomentował Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro-Prawo do Życia.

