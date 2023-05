Zamiast do Grecji, trafił za kraty. Policja zatrzymała poszukiwanego listem gończym

W sobotę, 6 maja, stróże prawa poinformowali o zatrzymaniu 42-letniego mężczyzny, który był poszukiwany listem gończym.

Poszukiwany nie stawił się do odbycia kary więzienia

Co było podstawą do wydania listu? 42-latek został skazany prawomocnym wyrokiem na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, jednak nie stawił się we wskazanym czasie w więzieniu.

Na trop poszukiwanego wpadli kryminalni Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach. Z ich ustaleń wynikało, że 42-latek zamierza udać się na wycieczkę do Grecji.

„Kryminalni od razu udali się na lotnisko”

Ustalenia kryminalnych okazały się trafne. Mężczyzna został przez nich zatrzymany na warszawskim lotnisku tuż przed samym wylotem. 42-latek został już osadzony w zakładzie karnym, gdzie – jak już wcześniej wspomniano – odbędzie zasądzoną karę.

– Tylko dobre rozpoznanie osobowe funkcjonariuszy z pionu kryminalnego pozwoliło na realizację sprawy. Gdy tylko kryminalni ustalili, że ma on zamiar udać się na wycieczkę do Grecji, od razu udali się na lotnisko. Tam zatrzymali poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Prosto z lotniska kryminalni przekonwojowali zatrzymanego do aresztu śledczego. Teraz najbliższe półtora roku spędzi w jednostce penitencjarnej, gdzie odbywać będzie karę pozbawienia wolności – poinformowała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwiej, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

