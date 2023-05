Stan zdrowia 8-letniego Kamilka z Częstochowy drastycznie się pogorszył. „Serce wydolne na 3 proc.”

Tuż przed świętami wielkanocnymi 8-letni Kamilek z Częstochowy w ciężkim stanie trafił do szpitala. Chłopiec miał poparzoną głowę, klatkę piersiową i kończyny, a także spalone włosy. Lekarze zdecydowali o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej. Od kilku tygodni w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka trwa walka o życiu dziecka.

W ostatnich dniach ze szpitala napłynęły niepokojące wieści. Lekarze przekazali, że choroba oparzeniowa oraz ostra niewydolność oddechowa u 8-latka coraz bardziej postępują. Co więcej, rozwija się również ciężkie zakażenie całego organizmu. Stan Kamilka jest tak ciężki, że podjęto decyzję o podpięciu go do ysokospecjalistycznej aparatury ECMO, zapewniającej wspomaganie krążenia i pozaustrojowe natlenianie krwi.

W rozmowie z Faktem ojciec chłopca przekazał, że stan zdrowia 8-latka radykalnie się pogorszył w ostatnich dniach. – Z każdą godziną jest coraz gorzej, serce wydolne jest tylko na 3 procent, mózg jeszcze pracuje. Liczę na cud i proszę o to Boga oraz wszystkich, którym zależy na moim dziecku – mówił Artur Topól.