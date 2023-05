Dramatyczne doniesienia ze szpitala. Nie żyje 8-letni Kamilek skatowany przez ojczyma

Od początku kwietnia trwała walka o życie 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopiec został skatowany przez swojego ojczyma. Trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach z ciężkimi oparzeniami głowy, klatki piersiowej i kończyn – a także spalonymi włosami – które powstały na skutek polania wrzątkiem i umieszczenia na rozgrzanym piecu.

Niestety, to niejedyne obrażenia. 8-latek był wcześniej brutalnie bity i przypalany papierosami. Jego stan był tak tragiczny, że tuż po przyjęciu do szpitala lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu w stan śpiączki farmakologicznej.

Kamilek nie był w stanie samodzielnie oddychać

W kolejnych tygodniach stan dziecka pogarszał się – postępowała ostra niewydolność oddechowa oraz ciężkie zakażenie całego organizmu.

„W związku z tym konieczne było wdrożenie u dziecka zaawansowanych procedur medycznych. Kamilek jest obecnie podłączony do wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, zapewniającej wspomaganie krążenia i pozaustrojowe natlenianie krwi. Cały czas pozostaje w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii” – czytamy w komunikacie, opublikowanym w ubiegły czwartek, 4 maja, przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.

Lekarz: Rany były brudne, zakażone

Dr Andrzej Bularda, koordynator Centrum Urazowego dla Dzieci we wspomnianej placówce tłumaczył, że tragiczny stan zdrowia Kamilka wynikał w dużej mierze z nieleczonych oparzeń, w które wdały się zakażenia.

– Kluczowe dni zaczęły się w momencie przyjęcia Kamilka do szpitala. Każdy dzień to jest bezpośrednia walka o jego życie. Głównie anestezjologów na oddziale intensywnej terapii. Ale jest też i nasza działalność chirurgiczna w postaci zamykania ran oparzeniowych. Te rany są już zagojone, ale pozostaje bardzo ciężki stan ogólny pacjenta (...) Rany były brudne, zakażone. Pomyślałem, że to dziecko było bardzo zaniedbane. W momencie przyjmowania nie znałem mechanizmów urazów, ale wiedziałem, że to nie były rany świeże. Były brudne, ze strupami – wyjaśniał w rozmowie z dziennikiem Fakt dr Bulandra.

„Lekarze poprosili mnie, bym mówił do synka, że to pomoże”

Fakt skontaktował się również z ojcem Kamilka. Mężczyzna poinformował, że w ostatnich jego synek otrzymał sakrament ostatniego namaszczenia.

– Z każdą godziną jest coraz gorzej, serce wydolne jest tylko na 3 procent, mózg jeszcze pracuje. Liczę na cud i proszę o to Boga oraz wszystkich, którym zależy na moim dziecku (...) Lekarze poprosili mnie, bym mówił do synka, że to pomoże. Przytuliłem go. Potrzymałem za rączkę – skomentował wówczas ojciec Kamilka.

