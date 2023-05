80-letni ksiądz pobity w biały dzień w Pionkach. Napastnik uciekł

O sprawie informuje Diecezja Radomska. Do zdarzenia doszło w piątek 5 maja około godz. 13. Ofiarą napaści padł 80-letni ksiądz Leon Czerwiński. Emeryt i rezydent parafii NMP Królowej Polski w Pionkach tego dnia wracał z posługi chorym.

W biały dzień napadł na księdza

Ksiądz miał na sobie strój duchowny, komżę i stułę. W pewnym momencie, gdy przechodził na wysokości boiska Zespołu Szkół Średnich w Pionkach, został zaatakowany przez niezidentyfikowanego mężczyznę. Napastnik pobił 80-latka.

– Ksiądz ubrany w stój duchowny, komżę z bursą z olejem chorych, wracał na plebanię po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem. Dla sprawcy ten fakt ani to, że atakuje starszą 80 letnią osobę nie miały znaczenia. Być może zrobił to tylko dlatego, że był to ksiądz, osoba duchowna – relacjonuje ks. Mariusz Wincewicz, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Pionkach.

Parafia szuka sprawcy pobicia księdza

Poszkodowany ksiądz trafił do szpitala, gdzie opatrzono jego rany. Obecnie przebywa już w domu parafialnym, gdzie przechodzi rekonwalescencję. Sprawa została zgłoszona na policję, ale jak dotychczas nie udało się ustalić ani zatrzymać napastnika. Parafia apeluje o zgłaszanie się ewentualnych świadków.

„Solidaryzując się z ks. Leonem, prosimy Boga o zdrowie dla Kapłana oraz o nawrócenie i opamiętanie dla sprawcy” – czytamy w oświadczeniu Diecezji Radomskiej.

80-letni ksiądz Leon Czerwiński zbudował parafię NMP Królowej Polski w Pionkach i był jej pierwszym proboszczem. Od 2018 roku przebywał na emeryturze. Nadal jednak udzielał się w parafii. Feralnego dnia poszedł z Najświętszym Sakramentem do chorych.