Nie żyje 8-letni Kamilek z Częstochowy. Ziobro podjął interwencję

W poniedziałek 8 maja z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka napłynęły tragiczne wieści. Lekarzom nie udało się uratować życia 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który został skatowany przez swojego ojczyma.

Szpital przekazał w oficjalnym oświadczeniu, że bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nie leczonymi ranami oparzeniowymi.

Ojczym i matka Kamilka z Częstochowy z zarzutami

W związku ze sprawą ojczym 8-latka Dawid B. usłyszał zarzuty dotyczące m.in. usiłowania zabójstwa dziecka i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Z ustaleń śledczych wynika, że chłopiec mógł być ofiarą przemocy przez blisko miesiąc. Mężczyzna miał brutalnie bić Kamilka, kopać go i przypalać papierosami. Co więcej, miał także polewać chłopca wrzątkiem i umieszczać go na rozgrzanym pieca. Podczas przesłuchania 27-latek przyznał się do popełnienia przestępstw, jednakże odmówił złożenia jakichkolwiek wyjaśnień w tej sprawie.

Zarzuty usłyszała także Magdalena B. Śledczy zarzucają matce Kamilka narażanie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także udzielenie pomocy mężowi w znęcaniu się nad chłopcem. 35-latka również przyznała się do winy. Jak tłumaczyła, nie pomogła 8-latkowi, ponieważ obawiała się reakcji męża.

Nie żyje 8-letni Kamilek z Częstochowy. Ziobro interweniuje

Zbigniew Ziobro poinformował podczas konferencji prasowej, że wydał polecenie, aby doszło do niezwłocznej zmiany kwalifikacji prawnej zarzuconego czynu zbrodni sprawcy. Do tej pory ojczymowi Kamilka zarzucano usiłowanie zabójstwa oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem.

Minister sprawiedliwości chce, aby Dawid B. odpowiedział za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcanie się. – Brak słów, żeby określić to, co stało się udziałem tego dziecka. Sprawca zadawał mu z premedytacją okrutny ból, który doprowadził do jego śmierci – mówił.

– Będziemy dążyć do najsurowszego wymiaru kary dla sprawcy oraz surowego ukarania wszystkich, którzy mieli świadomość nieprawidłowości, patologicznych zachowań, nie reagowali tak, jak zareagować powinni – zapowiedział lider Suwerennej Polski.

Polityk zaznaczył, że prokuratura będzie badać też działania wszystkich instytucji, które mogły w tej sprawie podjąć działania, by zapobiec tragedii. – Będziemy państwa o przebiegu śledztwa na bieżąco informować – zakończył Zbigniew Ziobro.

