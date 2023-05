Zabił starszą kobietę w Pielgrzymowie. Surowa kara za zbrodnię sprzed kilkunastu lat

Sprawa dotyczy wydarzenia z końca stycznia 2006 r. Wówczas do domu 81-latki z miejscowości Pielgrzymowo w nieustalony sposób włamał się Zbigniew P. Mężczyzna chciał obrabować posiadłość i zaczął ją przeszukiwać, ale starsza kobieta zorientowała się, że ktoś jest w domu. Wówczas Zbigniew P. zaczął bić 81-latkę po całym ciele i ją dusić. Następnie podpalił dom, w którym znajdowała się nieprzytomna i niezdolna do ucieczki kobieta. 81-latka zmarła w wyniku oparzeń i zaczadzenia.

Początkowo śledztwo zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy. Śledczy po latach wrócili do sprawy, wykorzystując nowoczesne metody badań. Na odzieży 81-latki znaleziono wówczas ślady biologiczne sprawcy. Badania DNA potwierdziły, że pochodzą one od Zbigniewa P. Mężczyznę zatrzymano i tymczasowo aresztowano w 2021 r. Proces w tej sprawie rozpoczął się pod koniec grudnia 2022 r. Zbigniew P. w pierwszym dniu nie przyznał się do zabójstwa.

Bił i dusił 81-latkę, potem podpalił jej dom. Śledczy namierzyli go po latach

Oskarżony nie zakwestionował wyników badań ani nie zaprzeczył, że ślady biologiczne należą do niego. Zbigniew P. twierdził, że feralnej nocy uczestniczył jako pasażer w wypadku drogowym, a 81-latka miała zostać potrącona niedaleko swojego domu. Mężczyzna twierdził, że pomagał wyciągnąć starszą kobietę spod pojazdu i wtedy zakrwawił odzież 81-latki, bo miał rozcięty łuk brwiowy. Zbigniew P. miał zostawić kobietę na poboczy drogi i od pory nie miał z nią kontaktu.

Sąd ocenił, że żadnego wypadku nie było, a wersja mężczyzny jest „kłamliwa, niepoparta dowodami i miała na celu uniknięcie odpowiedzialności za śmierć 81-latki”. Biegły z zakresu medycyny ocenił, że obrażenia na ciele kobiety powstały w wyniku działania osób trzecich, a nie w wyniku wypadku drogowego. Z kolei biegły z zakresu pożarnictwa podkreślił, że do pożaru doszło przez umyślne podpalenie.

Podpalił dom z 81-latką w środku, aby ukryć włamanie z rabunkiem. „Surowa, ale sprawiedliwa kara”

Wyrok w sprawie zapadł 8 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Zbigniewa P. za winnego zarzucanych mu czynów. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia. Musi również zapłacić 50 tys. zł zadośćuczynienia córce 81-latki. Sąd stwierdził, że kara wymierzona mężczyźnie jest „surowa, ale sprawiedliwa”. Argumentowano go wysoką szkodliwością czynu popełnionego na osobie w podeszłym wieku. Olsztyński sąd uwzględnił wielokrotną karalność Zbigniewa P. Wyrok jest nieprawomocny.

