„Dzisiaj odchodzę z PO”. Partia Donalda Tuska traci posła

– Dzisiaj odchodzę z Platformy Obywatelskiej – oświadczył we wtorek w „Porannej rozmowie w RMF FM” Bogusław Sonik. Polityk zaznaczył, że „rozstania po 22 latach są trudne”. – Myślę, że nasze drogi się już ostatecznie rozeszły – dodał.

Bogusław Sonik odchodzi z Platformy Obywatelskiej

Sonik tłumaczył, że sam chciał odejść z partii, ale też był do tego naciskany. – Przewodniczący powiedział, że ci wszyscy, którzy się nie zgadzają z jego tezą, żeby usuwać ciąże do 12. tygodnia, nie znajdą się na listach, to według mnie – niezależnie od tego, jaki mam pogląd na to – jest nie do zaakceptowania – powiedział poseł.

Sonik zaznaczył, że kwestia aborcji zaważyła na jego decyzji. – Platforma skręcała już tak bardzo w lewo stopniowo, że nasze drogi ostatecznie się rozeszły – powtórzył. Dodał też, że „nie było okazji” do rozmowy na ten temat z Donaldem Tuskiem.

Tusk nie chce konserwatystów na liście

Już na początku września ubiegłego roku, podczas jednego ze spotkań na Campusie Polska Przyszłości, Tusk zapowiedział, że na listach wyborczych nie będzie miejsca dla polityków PO, którzy nie popierają stanowiska partii w sprawie aborcji.

– Nie rozstrzygamy, czy aborcja jest okej, czy nie. Rozstrzygamy, kto powinien podejmować taką decyzję. To kobieta jest odpowiedzialna za ciążę, a później za wychowanie dzieci. Jeśli dzisiaj mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tej decyzji, to nie będę chciał się później wstydzić, dlatego że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. To macie zagwarantowane – oświadczył przewodniczący PO.

Bogusław Sonik znany jest ze swoich konserwatywnych poglądów. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. kandydował z okręgu krakowskiego i zdobył ponad 17,4 tys. głosów. W latach 2004–2014 i 2018–2019 zasiadał w Parlamencie Europejskim.

Poseł wystartuje w wyborach z listy Polski 2050 i PSL?

Sonik powiedział na antenie RMF FM, że „Platforma zmierza w kierunku bycia wielką korporacją, która chciałaby prezentować się jako środowisko, które potrafi zarządzać bieżącymi sprawami, administrować”. – W zależności od tego, w którym kierunku idą społeczne oczekiwania. Mnie nie wystarcza bycie tylko korporacją zarządzającą tzw. ciepłą wodą z kranu. Natomiast w tym kierunku to idzie. Partia, która przyciąga ludzi, którzy chcą mieć święty spokój, zadowolonych z tego, co było, tych, którzy chcą mieć gwarancję, że będzie tak samo, święty spokój bez wojen ideologicznych – stwierdził.

Poseł wskazał, że Polsce „potrzebna jest centroprawicowa formacja, która może powstać ze zjednoczenia, czy też ze spotkania Polski 2050 i PSL-u”. Zaznaczył też, że „godna rozważenia, a nawet zaakceptowania” byłaby propozycja startu z listy tych ugrupowań. Nie ujawnił jednak, czy rozmowy na ten temat się toczą.

