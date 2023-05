Politycy wstrząśnięci śmiercią wójta Jaworza. „Straciliśmy szczerego i oddanego przyjaciela”

Wójt gminy Jaworze przebywał razem z polską delegacją z wizytą na Sardynii. Włoskie media relacjonują, że do tragedii doszło w hotelu w historycznym centrum Cagliari w nocy z poniedziałku na wtorek. Mężczyzna miał wypaść z okna pokoju na czwartym piętrze. Według pierwszych doniesień był to nieszczęśliwy wypadek, a śledczy wykluczyli wstępnie udział osób trzecich. Wczesnym popołudniem informacja o śmierci wójta pojawiła się również na profilu gminy w mediach społecznościowych.

Kondolencie publikują w sieci politycy i lokalni samorządowcy. Poseł Lewicy Przemysław Koperski wspominał, że Radosław Ostałkiewicz był jego przyjacielem. „W ubiegłym roku, po licytacji na rzecz WOŚP był u mnie z młodzieżą w Sejmie, wielokrotnie spotkaliśmy się w Jaworzu” – napisał. „Smutek jest tak wielki, że trudno mi pisać i w to wszystko uwierzyć. Składam wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny, bliskich, współpracowników i wszystkich mieszkańców gminy Jaworze” – dodał polityk.

Wójt gminy Jaworze nie żyje. „Straciliśmy szczerego i oddanego przyjaciela”

Również wójt gminy Jasienica złożył bliskim zmarłego i mieszkańcom gminy Jaworze kondolencje. „Razem dzielimy ból i przeżywamy żałobę. To śmierć, która boleśnie dotyka nasz region. Radek był bowiem powszechnie znany ze swojej działalności społecznej, osobą, która ujmowała otwartością, zarażała radością” – napisał. Wójt „Gminy Jaworze był jednak przede wszystkim człowiekiem oddanym swojej pracy, zaangażowanym w rozwój lokalnej, gminnej i regionalnej społeczności, troszczącym się o wspólne dobro” – dodał.

„Straciliśmy szczerego i oddanego przyjaciela, ciepłego, skromnego, skorego do pomocy, której nigdy nikomu nie odmawiał. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako człowiek otwarty, pełen pasji, wspaniały samorządowiec, który swoim entuzjazmem zarażał innych. To wielka strata” – napisał z kolei prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. „Radku, to wszystko czego dokonałeś jako samorządowiec pozostanie w pamięci. Będzie Cię nam brakowało” – dodał wójt gminy Kozy Jacek Kaliński.

Kondolencje opublikował także poseł Mirosław Suchoń. „Radosław Ostałkiewicz nie żyje. Ta tragiczna informacja zaskoczyła nas wszystkich. Ceniony powszechnie Wójt Jaworza, przed którym było tak wiele do zrobienia w przyszłości. To nie powinno było się wydarzyć! Wszyscy jesteśmy pogrążeni w smutku. Rodzinie, bliskim i wszystkim mieszkańcom Gmina Jaworze składam głębokie kondolencje i wyrazy współczucia” – napisał.

