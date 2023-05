Atak nożownika w domu dziecka w Tomisławicach. 16-latka nie żyje

We wtorek 9 maja po godz. 23:00 na terenie domu dziecka w Tomisławicach doszło do ataku nożownika – podaje tvn24.pl. W wyniku zdarzenia zginęła 16-letnia dziewczyna. – W placówce przebywało 13 osób, 10 z nich zostało rannych. Pięć w stanie niezagrażającym życiu przetransportowano do szpitala – poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi komisarz Aneta Sobieraj.

Atak nożownika w domu dziecka. 10 osób zostało rannych, jedna nie żyje

W związku ze sprawą zatrzymano 19-letniego mężczyznę, który nie mieszkał w placówce. Uciekł po zdarzeniu. – Policjanci od razu ruszyli w poszukiwaniu mężczyzny. Udało się go złapać dosyć szybko, po około godzinie, w miejscu jego zamieszkania – relacjonowała komisarz Aneta Sobieraj.

Zatrzymany 19-latek to mieszkaniec gminy Warta, w powiecie sieradzkim. Nie był wcześniej notowany przez policję, a w chwili zatrzymania był trzeźwy. Pobrano od niego krew, aby sprawdzić, czy był pod wpływem substancji odurzających.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia, m.in. w jaki sposób 19-latek dostał się do placówki po godz. 23:00. Nieznany jest również motyw. Najprawdopodobniej zatrzymany mężczyzna zostanie przesłuchany jeszcze dzisiaj.

Czytaj też:

Dziecko wpadło do oczka wodnego, dwie osoby zemdlały. Dramatyczna akcja ratunkowaCzytaj też:

Nie żyje 8-letni Kamil. Jerzy Owsiak wskazuje na konkretnego urzędnika