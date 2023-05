Tragiczny wypadek na cmentarzu. Nie żyje 83-latek. „Zranił się w głowę”

We wtorek 9 maja, kilka minut po godz. 14:00, oficer dyżurny iławskiej policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na cmentarzu. Mundurowi udali się we wskazane miejsce. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierujący iveco podczas cofania w alejce na cmentarzu komunalnym „najechał” na 83-letniego pieszego.

Wypadek na cmentarzu. „Zranił się w głowę”

Oficer prasowa policji w Iławie Joanna Kwiatkowska w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazała więcej szczegółów dotyczących zdarzenia. Wiadomo, że w czasie gdy 83-letni mężczyzna znajdował się na terenie cmentarza, pracownicy firmy kamieniarskiej stawiali pomnik. – W pewnym momencie 53-letni kierowca cofał autem iveco i potrącił starszego pana, który zranił się w głowę. Rana nie wyglądała groźnie, auto poruszało się z niewielką prędkością, pan upadł na drogę szutrową – powiedziała Joanna Kwiatkowska.

Na miejsce wezwano karetkę. Senior w czasie, gdy był przewożony do szpitala, był przytomny. Zmarł w placówce medycznej. Oficer prasowa policji w Iławie poinformowała, że w związku z tragicznym finałem sprawy postępowanie jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Kierowca auta należącego do firmy kamieniarskiej był trzeźwy.

