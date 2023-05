Powrót „złotych alg”. RCB wydało specjalny alert

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z pojawieniem się śniętych ryb w starorzeczu Odry w miejscowości Januszkowice wysłało w środę 10 maja alert RCB do mieszkańców powiatu krapkowickiego w województwie opolskim. Wiadomość dotyczy zakazu korzystania z wód starorzecza Odry w Januszkowicach do końca maja. Pojawił się także apel o śledzenie komunikatów służb.

Wojewoda wprowadził zakaz. Wykryto bakterie, które mogą wywołać zaburzenia stanu zdrowia

Rozporządzenie dotyczące powstrzymania się od wszelkiego korzystania z wody, w tym łowienia ryb, wydał we wtorek wojewoda opolski. Sławomir Kłosowski tłumaczył, że w próbach ryb wykryto bakterie, które w przypadku konsumpcji ryb mogą wywołać zaburzenia stanu zdrowia ludzi. Dodatkowo stwierdzono wzrostu ilości fitoplanktonu „złotej algi”, co może skutkować gwałtownym wzrostem wydzielania się ichtiotoksyn stanowiących zagrożenie dla organizmów wodnych.

Wojewoda opolski tłumaczył, że zakaz ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego oraz ułatwienie pracy odpowiednim służbom inspekcji i straży. Kłosowski podkreślił, że należy zdezynfekować przedmioty, które miały kontakt z wodami zbiornika. Dodatkowo w celu uniknięcia ewentualnego przemieszczania się ryb z głównego koryta rzeki Odry do Starorzecza zamontowano siatkę ochronną w poprzek koryta Starorzecza.

150 śniętych ryb w starorzeczu Odry

Pierwsze informacje o około 150 śniętych rybach różnych gatunków i różnej wagi Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymało pod koniec kwietnia 2023 r. Na miejsce zadysponowano wówczas wszystkie niezbędne inspekcje.

Do analizy pobrano zarówno próbki wody jak i śniętych ryb. Do analizy laboratoryjnej odłowiono także żywe ryby. Wojewoda opolski zdecydował wówczas o odłowieniu śniętych ryb. Kłosowski zaapelował także do wędkarzy o niejedzenie złowionych w tamtym obszarze ryb.

