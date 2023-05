Helsińska Fundacja Praw Człowieka o sprawie łódzkiego przedsiębiorcy: To naruszenie zakazu tortur

W tym tygodniu opisujemy sprawę Piotra Buchalskiego, 39-letniego przedsiębiorcy z Łodzi, który w lipcu zeszłego roku został zatrzymany pod zarzutem m.in. wyłudzenia dotacji unijnych i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Chociaż w jego sprawie nie ma aktu oskarżenia i proces nie ruszył, to mężczyzna od prawie 10 miesięcy przebywa w tymczasowym areszcie.

W tym czasie jego stan zdrowia drastycznie się pogorszył. Według relacji rodziny, która ma z nim utrudniony kontakt, miał przebywać przez dwa miesiące w jednoosobowej celi. Mężczyzna pluł krwią, narzekał na drętwienie kończyn i zaburzenia równowagi. Dopiero po tygodniu od pierwszych objawów, został przetransportowany do szpitala.

Leżąc na szpitalnym łóżku, miał zakute ręce i kostki u nóg, spożywał szpitalne posiłki z zakutymi rękami, mimo tego, że był ciągle pilnowany przez dwóch strażników. Podczas badania neurologicznego lekarze nie byli w stanie ocenić, czy prawidłowo się porusza ze względu na „kostki skute kajdankami”. Rodzina, ani obrona nie zostały w ogóle powiadomione o tym, że przetransportowano go z aresztu do szpitala.

Lekarze wykryli u niego zawał mózgu. Miał również rozwarstwioną tętnicę szyjną z trzycentymetrowym skrzepem, którego podczas zabiegu nie udało się usunąć, obawiając się powikłań. W takim stanie został wypisany ze szpitala i z nogami zakutymi w kajdanki wyprowadzony przez szpitalne korytarze i park do karetki, którą przewieziono go do szpitala więziennego. Rodzina nie ma z nim obecnie kontaktu.

To nie gang obcinaczy palców

– Sposób traktowania tego człowieka to w mojej ocenie naruszenie artykułu trzeciego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – mówi Piotr Kubaszewski, koordynator Programu Interwencji Prawnej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Artykuł ten mówi o zakazie tortur:

„Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”.

– Nie mamy do czynienia z recydywistą czy podejrzanym o przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. To przedsiębiorca z zarzutami w sprawie gospodarczej, a nie członek gangu obcinaczy palców. Nie widzę powodów, żeby trzymać go w tym stanie zdrowia na szpitalnym łóżku w kajdankach na nogach i rękach, zwłaszcza, że uniemożliwiało to przeprowadzenie badania neurologicznego – mówi Piotr Kubaszewski.