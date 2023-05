Kuba Wojewódzki popiera Konfederację? Słowa gwiazdora TVN wywołały burzę

W ostatnim odcinku podcastu Wojewódzki&Kędzierski gościem był prof. Antoni Dudek. Rozmowa z politologiem i historykiem dotyczyła m.in. podziałów w społeczeństwie. Zdaniem eksperta to, że spór polityczny w kraju toczy się między PiS i PO nie jest najgorszą sytuacją. W opinii prof. Antoniego Dudka znacznie gorzej byłoby, gdyby oś sporu koncentrowała się na tak skrajnych formacjach politycznych jak Konfederacja i Razem.

Burza po słowach Kuby Wojewódzkiego

Na te słowa w zaskakujący sposób zareagował Kuba Wojewódzki. Dziennikarz stwierdził, że mając do wyboru te dwa ugrupowania, postawiłby na partię, w której szeregach są m.in. Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki oraz Krzysztof Bosak. – Ja już wybiorę Konfederację, bo oni przynajmniej nie będą grzebali tak bardzo w moich podatkach – komentował gwiazdor TVN. Nie wiadomo, na ile jego wypowiedź była poważną deklaracją.

Na reakcję ze strony działaczy partii Razem nie trzeba było długo czekać. „Dobrze wiedzieć, że Kuba Wojewódzki uważa Konfederację za fatalnego potencjalnego gospodarza kraju, no ale jednak wybierze ich, bo to w jego osobistym interesie. Co tam prorosyjskość czy odbieranie praw kobietom, ważne, że milioner nie będzie musiał zapłacić wyższych podatków” – napisała w mediach społecznościowych wyraźnie oburzona Martyna Jałoszyńska.

Śpiewak krytykuje, Lis chwali

Słowa gwiazdora TVN skrytykował także Jan Śpiewak. „Kuba Wojewódzki, znany z kryminalnych reklam alko i promowania patologii, mówi, że będzie głosować na Konfederację jeśli do wyboru będzie Razem, bo to lepsze dla jego portfela. Woli ruskie onuce, batożenie gejów i zakaz aborcji, niż wyższe podatki dla bogatych. TVN wyhodował potwora” – ocenił aktywista.

W obronie dziennikarza stanął natomiast Tomasz Lis. „Państwo z lewicy ruszyli na Wojewódzkiego, bo śmiał powiedzieć, że mając do wyboru Konfederacje i Razem wybrałby Konfederację. Bo jesteśmy bardzo tolerancyjni dla wszystkich, którzy mają poglądy takie jak my” – skomentował były redaktor naczelny „Newsweeka”.

