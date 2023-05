18-miesięczne dziecko porażone prądem. Jest w ciężkim stanie

18-miesięczne dziecko zostało porażone prądem. Chłopczyk był reanimowany, a do szpitala został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – podał portal rmf24.pl. Do zdarzenia doszło w czwartek 11 maja przy ul. Radzikowskiego w Krakowie.

18-miesięczny chłopiec porażony prądem. Był reanimowany

W sprawie jest wiele niewiadomych, a do mediów przedostają się jedynie szczątkowe informacje o najprawdopodobniejszym przebiegu zdarzenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku – chłopiec mógł dotknąć uszkodzonego przedłużacza. Wiadomo, że dziecko jest w ciężkim stanie, ale do wiadomości publicznej nie zostały przekazane żadne szczegóły na temat stanu jego zdrowia.

W chwili zdarzenia 18-miesięczny chłopiec był pod opieką 30-letniej matki. Kobieta poddała się badaniu na obecność alkoholu we krwi. Jak się okazało, była trzeźwa.

