Donald Tusk wzywa do dymisji Mariusza Błaszczaka. „To jest tylko wstęp do...”

W piątek 12 maja Donald Tusk otworzył wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, które zostało zorganizowane w Zielonej Górze. W czasie wystąpienia lider PO nawiązał do incydentu, do którego doszło pod Bydgoszczą.

Donald Tusk z serią pytań. „Do dzisiaj nie wiemy, co tak naprawdę się stało”

– Rosyjska rakieta zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych spadła na terytorium Polski, a my do dzisiaj nie wiemy, co tak naprawdę się stało – powiedział były premier, a w dalszej części wystąpienia zadał szereg pytań.

– Kiedy minister Błaszczak dowiedział się o rosyjskiej rakiecie? Kto podjął decyzję, aby zaprzestać poszukiwań tej rakiety? Kto kłamie, jeśli chodzi o relacje pomiędzy polską generalicją, polskimi oficerami a rządem? Kto jest odpowiedzialny za to, że dzisiaj stawia się w roli kozłów ofiarnych polskich generałów, polskich oficerów? Dlaczego w sytuacji tak dramatycznej, wojny przy naszej granicy, minister obrony narodowej zachowuje się jak skończony tchórz? Dlaczego z hasła „murem za polskim mundurem” został tylko ten ponury spektakl ucieczki od odpowiedzialności? – pytał Donald Tusk.

Donald Tusk wzywa do dymisji Mariusza Błaszczaka

Lider PO nawiązał także do konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która ma się odbyć już w najbliższy weekend. – Jeśli mamy uwierzyć choćby w jedno słowo, to pierwszą decyzją, która powinna w sobotę lub niedzielę zapaść, to jest oczywiście dymisja ministra Błaszczaka – stwierdził Donald Tusk. – To jest tylko wstęp do uzdrowienia tej jakże niebezpiecznej i w taki ponury sposób tajemniczej kwestii – dodał.

Przed godz. 11:00 Cezary Tomczyk, poseł z klubu KO, na konferencji w Sejmie poinformował, że do prokuratury zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariusza Błaszczaka w związku z ewentualnym niedopełnieniem obowiązków.

Dzień wcześniej głos w sprawie incydentu pod Bydgoszczą zabrał szef MON. Mariusz Błaszczak poinformował o wynikach kontroli, którą zlecił w Dowództwie Operacyjnym w związku z obiektem, który znaleziono w lesie. Wiele wskazuje na to, że był to rosyjski pocisk manewrujący Ch-55.

