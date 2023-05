Błaszczak wskazał jego nazwisko. Generał Tomasz Piotrowski wystosował apel

W piątek 12 maja został opublikowany apel dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Tomasza Piotrowskiego. – Mówię do państwa z miejsca kierowania ćwiczeniem Anakonda i dowodzeniem Dowództwa Operacyjnego rozmieszczonego w północnej części Polski. Mówię do państwa dlatego, że w ostatnich godzinach odebrałem wiele telefonów, przeczytałem wiele informacji od ludzi, którzy piszą do mnie o tzw. „burzy medialnej”, jaka zapanowała w przestrzeni – rozpoczął.

W dalszej części wystąpienia generał nakreślił obecną sytuację międzynarodową, która nie pozostaje bez wpływu na sytuację bezpieczeństwa w Polsce. W tym kontekście przypomniał o tym, że w Ukrainie trwa wojna i nie wiadomo, w jaki sposób będą przebiegać jej kolejne etapy. Generał dodał, że „mamy cały czas zdeterminowanego przeciwnika, który podsyła nam migrantów”. Przypomniał również, że podejmowane są wysiłki na rzecz poprawienia bezpieczeństwa Polski.

– Mówię do państwa, bo chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy. Bo ten przeciwnik już tylko na to czeka. Apeluję do Państwa, abyśmy byli silni i skonsolidowani. Abyśmy się nawzajem wspierali, aby nigdy więcej nie dochodziło do sytuacji, które pomagają przeciwnikowi, a szkodzą nam – powiedział dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski.

Podkreślił także, że przyjmując obowiązki wynikające ze sprawowanej funkcji, od początku jest świadom zagrożeń i niebezpieczeństw. Złożył deklarację, że nigdy nie ustanie w dbaniu o bezpieczeństwo polskiego narodu.

– Chcę Państwa też zapewnić – mam taką wiedzę i świadomość – że w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy każdego dnia robią dokładnie to samo. Wstając rano, patrząc w lustro pytają się czy zrobili wystarczająco dużo i czy zrobili wszystko dla bezpieczeństwa państwa i którzy każdego dnia starają się być coraz doskonalsi, coraz lepsi, żeby zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, by Polska byłą bezpieczniejsza i stabilniejsza – powiedział generał.

– Wierzę głęboko, że żyjemy w Państwie, które jest silne i sprawiedliwe. Wierzę też głęboko we wszystkich Polaków, że jesteśmy w tej chwili w stanie pokazać przy nadchodzącym zagrożeniu ze wschodu, że jesteśmy świadomi, że żyjemy w kraju demokratycznym, że wiemy co to jest wymiar sprawiedliwości i nie ulegniemy złym emocjom. Bardzo serdecznie za to dziękuję – kontynuował.

