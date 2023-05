Trwają poszukiwania obiektu, który nadleciał z Białorusi. RCB rozesłało alert

W sobotę rano Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że „Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi”.

Obiekt z Białorusi w polskiej przestrzeni powietrznej

Resort przekazał, że obiekt to „zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie balon obserwacyjny”. Resort przekazał, że „kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina”, miasta położonego we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. „Dowódca Operacyjny podjął decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu” – podano.

Z kolei rzecznik prasowy WOT mjr Witold Sura poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że uruchomiony został zespół poszukiwawczo-ratowniczy WOT. – Wszedł w podporządkowane Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – dodał.

Szczegóły incydentu

Oficer prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych kapitan Ewa Złotnicka przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że „obiekt latający” wleciał w polską przestrzeń powietrzną „w piątek 12 maja około godziny 20.30 w okolicach Białowieży z terenu Białorusi”. – Został zaobserwowany, będąc jeszcze w przestrzeni powietrznej Białorusi. Po przekroczeniu granicy prowadzony był monitoring radiolokacyjny – powiedziała.

Przedstawicielka armii zapewniła, że „uruchomione zostały wszystkie obowiązujące w tego typu przypadkach procedury”. – Poderwana została para dyżurna MiG-29, następnie F-16 – relacjonowała.

Trwają poszukiwania. RCB rozesłał alert

Po godzinie 13, w związku z akcją poszukiwawczą, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

„Trwają poszukiwania obiektu powietrznego przypominającego balon. W przypadku jego znalezienia nie podnoś, powiadom najbliższy posterunek Policji” – brzmi treść alertu.

twitterCzytaj też:

Gen. Skrzypczak: Ktoś wsadził Błaszczaka na minę. To wstrząs dla naszej armii i NATOCzytaj też:

Jak nieszczelne jest niebo nad Polską. Musimy poznać prawdę o wydarzeniach pod Bydgoszczą