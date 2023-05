Pogrzeb skatowanego Kamilka z Częstochowy. Zrozpaczony ojciec 8-latka szedł za malutką trumną

Tysiące ludzi zebrało się w sobotę 13 maja, aby wziąć udział w pogrzebie skatowanego Kamilka z Częstochowy. Tłumy zaczęły zbierać się na długo przed uroczystością – podał Dziennik Zachodni. Zgodnie z życzeniem rodziny większość przyniosła ze sobą białe róże. Niektórzy mieli też białe baloniki – relacjonował „Super Express”. Wielu osobom nie udało się wejść do kościoła.

– Przez te ostatnie tygodnie wszyscy pewnie staliśmy się rodziną Kamilka. Wszyscy modliliśmy się i towarzyszyliśmy jego walce o życie, a tak naprawdę walce o miłość, i dlatego tylu nas tutaj jest, bo wszyscy tu obecni, i bardzo wielu ludzi w Polsce i na świecie, czuliśmy, że jego sprawa jest też naszą sprawą, że jego troski i problemy stały się też naszymi, przynajmniej w ostatnich tygodniach – mówił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski, który przewodniczył mszy.

Pogrzeb skatowanego Kamilka z Częstochowy. „Wszyscy mają coś do spłacenia”

– Kamilek leży w trumnie białego koloru, a to jest znak jasności, znak nadziei, że jest teraz z nami, tam w niebie i nam towarzyszy, by teraz podziękować. Nie za ciekawość, ale za miłość, chce podziękować za każdy odruch dobra i za każdą modlitwę – kontynuował duchowny. Bp Przybylski podkreślił, że wszyscy na pogrzebie czuli, że mają „jakiś dług wdzięczności, coś do spłacenia wobec Kamilka”.

– Mamy jakiś dług zadośćuczynienia, za niewyobrażalne krzywdy, smutki, trudy, jakie w swoim dziecięcym życiu musiał znosić ten mały chłopiec – podkreślił prowadzący mszę. Bp Przybylski zaznaczył, że długu wdzięczności nie da się spłacić „żadną formą nienawiści, chęcią odwetu czy zemsty”. Po mszy kondukt pogrzebowy wyruszył na miejsce pochówku. Tuż za malutką trumną szedł zrozpaczony ojciec chłopca wraz z najbliższymi.

