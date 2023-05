Marcin Rola triumfuje. Sąd uznał działania ABW za niezgodne z Konstytucją

W maju zeszłego roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zablokowała kilkanaście polskich stron internetowych. Media łączyły działania ABW z walką z rosyjską propagandą po wybuchu wojny w Ukrainie. Wśród zablokowanych witryn znalazły się m.in. oficjalne strony rosyjskich mediów, a także należące do Marcina Roli strony Wrealu24.pl i Wrealu24.tv.

Sąd: Decyzja o blokadzie wRealu24 niezgodna z Konstytucją

Wydawca Telewizji wRealu24 Spółka Nowe Polskie Media sp.zo.o.zaskarżyła decyzję ABW do sądu. Jednak już w lutym tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił ją, tłumacząc, że decyzja o blokadzie została wydana z naruszeniem przepisów. Wydawcy telewizji wRealu24 czekali z poinformowaniem o decyzji sądu do otrzymania pisemnego uzasadnienia.

„Należy zatem stwierdzić, iż wskazywane przez organ pisma nie odzwierciedlają treści przekazów portali prasowych ani nie zawierają uzasadnienia konieczności uznania ich za niebezpieczne. W konsekwencji należy stwierdzić, iż podjęta czynność Szefa ABW, co do której nie wykazano przesłanek przewidzianych w art. 180 ust. 1 p.t., narusza przepisy art. 54 i 64 Konstytucji RP”. – cytuje Marcin Rola uzasadnienie wyroku sądu w mediach społecznościowych.

„Tym samym należy stwierdzić, iż Szef ABW wbrew swoim obowiązkom nie wykazał, aby skarżona czynność była zgodna z obowiązującym prawem, bowiem to na nim spoczywał ciężar dowodu w zakresie wykazania niezbędności oraz proporcjonalności zastosowanego środka. W konsekwencji należy stwierdzić, iż podjęta czynność Szefa ABW, co do której nie wykazano przesłanek przewidzianych w art. 180 ust. 1 p.t., narusza przepisy art. 54 i 64 Konstytucji RP” – brzmi inna część uzasadnienia cytowana przez Rolę.

Marcin Rola zapowiada kolejne kroki wobec Skarbu Państwa

– Sama sprawa przypominała „Proces” Franza Kafki – spółce nigdy nie doręczono żadnej decyzji administracyjnej, ani nie informowano o czynnościach. W toku postępowania przed sądem – nie doręczono nawet odpowiedzi na skargę, a mimo to udało nam się wygrać... – pisze Rola.

Jak informuje redaktor naczelny wRealu24 pomimo zapadłego wyroku strony internetowe są cały czas blokowane na zlecenie Szefa ABW. Zapowiedział też dalsze kroki cywilno-prawne wobec Skarbu Państwa.

„Patostreamer zwący siebie dziennikarzem”

Marcin Rola w maju zeszłego roku przegrał proces z Ośrodkiem Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Naczelny internetowej telewizji wRealu24 domagał się przeprosin za nazwanie go „patostreamerem” i osobę, która „uważa się za dziennikarza”. Stwierdzono jednak, że jego żądania są bezzasadne. W październiku 2022 roku OMZRiK postanowił opublikować fragmenty pisemnego uzasadnienia, sporządzonego przez sędzię Marzenę Konsek-Bitkowską.

Ośrodek przypomniał też niektóre wypowiedzi Roli: tę o „pasztetach z wąsem, czyli typowych feminazistkach” czy rzekomej powszechności pedofilii w islamie. W sierpniu tego roku za sprawą licznych zgłoszeń internautów kanał Telewizji wRealu został na zawsze usunięty z serwisu YouTube. Wcześniej usuwany był tylko czasowo.

