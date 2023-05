Kongres Samorządowy Trójmorza. Kaczyński: Nad naszym regionem wisi ponury cień ze Wschodu

„Bardzo się cieszę, że spotykacie się państwo w tak wspaniałym gronie już po raz trzeci oraz że sieć gospodarcza regionu Trójmorza rozrasta się i rozwija. Tworzymy bowiem rodzinę narodów zamieszkujących przestrzeń wyznaczoną trzema morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym" – napisał prezes Jarosław Kaczyński w liście do uczestników spotkania. W imieniu prezesa PiS odczytała go europosłanka Beata Mazurek.

Prezes PiS: Łączy nas wiele

Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się w swoim liście do wspólnych celów państw Trójmorza. „Łączy nas wiele. Z jednej strony pewna wspólnota losów oraz historycznych doświadczeń wynikających w dużej mierze z położenia geopolitycznego, a z drugiej perspektywa na lepszą przyszłość. Zespala nas pragnienie, by nasze położenie, które dla większości państw Trójmorza nie było swego czasu zbyt szczęśliwe, stało się naszym atutem i odskocznią do dynamicznego rozwoju na osi Północ-Południe” – napisał Jarosław Kaczyński.

„Mamy te same aspiracje i marzenia. Chcemy by ziemię, które zamieszkują państwa Trójmorza, były na trwałe bezpieczną przestrzenią życia w godności, wolności, demokracji, zamożności i dostatku. Od kilku lat systematycznie zmierzamy w tym kierunku” – podkreślił polityk.

„Ponury cień ze Wschodu”

Jarosław Kaczyński zaznaczył, w jak ciężkiej sytuacji znajduje się region Trójmorza w związku z rosyjską inwazją. „Niestety, od ponad roku nad naszym regionem Europy wisi ponury cień ze Wschodu i jeżeli chcemy by te nasze aspiracje stały się rzeczywistością, musimy jak najmocniej wspierać bohatersko walczącą z barbarzyńskim, rosyjskim najazdem Ukrainę. Inaczej nie będziemy bezpieczni” – napisał w odczytanym przez Beatę Mazurek liście.

Jarosław Kaczyński o Lechu Kaczyńskim

W dalszej części listu prezes PiS nawiązał do fragmentu przemówienia swojego brata. „Pierwszego września 2009 roku na Westerplatte, w miejscu, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, mój świętej pamięci brat, prezydent RP Lech Kaczyński mówił: Nie wolno ustępować imperializmowi, ani nawet skłonnościom imperialnym. Nie zawsze tak jak w przypadku Monachium daje to tak szybkie i tak tragiczne rezultaty, ale z czasem takie rezultaty przychodzą zawsze. To wielka nauka dla całej współczesnej Europy, dla całego świata. Rok po Monachium wybuchła wojna” – cytował w liście prezes PiS.

„Wierzę głęboko, że Trójmorze wykorzysta swoją historyczną szansę i sprosta stojącym przed nim wyzwaniom, a sieć gospodarcza regionów Trójmorza walnie się do tych sukcesów przyczyni” – zakończył polityk.

Kongres potrwa do środy, a towarzyszy mu Forum Gospodarcze.

