Nowe informacje ws. zwłok odnalezionych w Legnicy. „To kobieta szczupła i niewysoka”

Przypomnijmy: w ubiegłą sobotę, 12 maja, w Legnicy na Dolnym Śląsku dokonano makabrycznego odkrycia.

Zwłoki w ruinach dawnej mleczarni

Grupa dzieci, która bawiła się nad rzeką Kaczawa przy ul. Konduktorskiej, dostrzegła rój much i postanowiła sprawdzić, co tak licznie przyciągnęło owady. Okazało się, że pobliskich ruinach dawnej mleczarni znajdowały się zwłoki.

Jak relacjonował lokalny portal LCA, zwłoki były owinięte w poszewkę od poduszki i przysypane gruzem, a także nadpalone. Znajdowały się w zaawansowanym stanie rozkładu, który uniemożliwiał identyfikację denata.

Co więcej, pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że mogły to być zwłoki kilkuletniego dziecka. Prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku zabójstwa. Odmówiła jednak udzielania komentarzy do czasu poznania wstępnych wyników sekcji zwłok.

Zwłoki należały do kobiety w średnim wieku

We wtorek, 16 maja, śledczy poinformowali, że odnalezione nad Kaczawą zwłoki nie należały do dziecka, lecz do kobiety w średnim wieku. Sekcja nie została jeszcze zakończona, a pytanie o przyczynę zgonu wciąż pozostaje otwarte.

– To kobieta szczupła i niewysoka (...) Ustalamy też tożsamość tej kobiety. Przy ciele nie znaleziono żadnych dokumentów – oświadczyła w rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Interpol apeluje o pomoc w śledztwie

Przypomnijmy, że Interpol wraz z organami ścigania z Belgii, Holandii i Niemiec próbują ustalić tożsamość 22 kobiet, które najprawdopodobniej zostały zamordowane na przestrzeni ostatnich 40 lat.

W tym celu obywatelom udostępniono szczegóły spraw. Wiele wskazuje na to, że ofiary nie pochodzą z krajów, w których zostały odnalezione. Niewykluczone, że pochodzą z krajów Europy Wschodniej.

