Katalin Novak ćwiczyła na siłowni z Andrzejem Dudą. „Solidarność polsko-węgierska”

„Solidarność polsko-węgierska – również na siłowni. Z Prezydentem RP rano na Szczycie Rady Europy w Reykjaviku” – napisała na Twitterze prezydent Węgier Katalin Novak. Wcześniej zamieściła też wspólną fotografię z dnia koronacji króla Karola III. Na fotografii, oprócz par prezydenckich z Polski i Węgier widać także przedstawicielkę Słowacji Zuzannę Czaputową oraz reprezentującą Słowenię Nataszę Pirc Musar wraz z małżonkami.

Dokładnie rok temu prezydent gościł Katalin Novak w Belwederze. Była to pierwsza zagraniczna wizyta prezydent Węgier, która objęła urząd 10 maja 2022 roku. – To, że pani prezydent podjęła decyzję, aby pierwsze kroki skierować do Polski, do Warszawy jest dla mnie znakiem tego, że przyjaźń między Polską i Węgrami, między Prezydentami Polski i Węgier będzie kontynuowana – mówił wówczas Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej.

Katalin Novak do 2021 r. była wiceprzewodniczącą Fideszu, a w latach 2020-2021 minister bez teki do spraw rodziny w czwartym rządzie Viktora Orbana. Jest pierwszą w historii prezydentką Węgier. Prywatnie jest mężatką, ma troje dzieci Ádáma (ur. 2004), Tamása (ur. 2006) i Katę (ur. 2008).

Szczyt w Reykjaviku. Przemówienie Andrzeja Dudy

We wtorek 16 maja został oficjalnie otwarty Szczyt Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy w Reykjaviku. Podczas wydarzenia głos zabrał prezydent Andrzej Duda. – Niestety, szczyt w Reykjaviku ma miejsce w czasie największego ataku na wartości demokratyczne od czasu upadku reżimów totalitarnych na Starym Kontynencie. Rosja wraz z inwazją na Ukrainę chce nie tylko zniszczyć ten kraj, Rosja chce również zakwestionować wszystkie wartości, które są podstawą Rady Europy. Proszę pamiętać, że plan Putina, w szerszym kontekście, to m.in. stworzenie innego porządku – porządku opartego o fundamenty, które są sprzeczne z naszymi wartościami – powiedział prezydent Polski.

