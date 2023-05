Makabryczne odkrycie w Gdańsku. Z pralki wyjęto ciało noworodka

Na ciało młodej kobiety w jednym z gdańskich mieszkań natrafił jej partner. Zgłoszenie w tej sprawie miało wpłynąć do policyjnej centrali we wtorek wieczorem. Pracujący na miejscu policjanci po pewnym czasie odkryć mieli jeszcze jedne zwłoki. Reporter RMF FM Kuba Kaługa dowiedział się, że był to noworodek płci męskiej.

Prokuratura potwierdziła odnalezienie zwłok w Gdańsku

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku potwierdziła w rozmowie z dziennikarzem RMF FM, że policja otrzymała zgłoszenie w sprawie odnalezienia zwłok. Rzeczniczka Grażyna Wawryniuk przyznała również, że prawdą były doniesienia o martwym dziecku. Nie chciała jednak podać szczegółów odkrycia, ani komentować go w żaden sposób.

Prokurator Wawryniuk oznajmiła jedynie, że zlecono już sekcje zwłok zarówno kobiety, jak i dziecka. Przypuszcza się, że zmarła mogła być matką niemowlęcia. Nie podano żadnych wstępnych hipotez, co do przyczyn tragedii. Dopiero po odpowiednich badaniach śledczy będą mogli powiedzieć więcej na ten temat.

