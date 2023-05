Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”.

Agnieszka Gozdyra: Dostawałam wiadomości „spalimy cię”. Był taki czas, że nie wracałam sama do domu

Podcast „Wprost Przeciwnie” powstaje dzięki współpracy ze Studiem Plac

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Człowiek, który ci groził na Twitterze, usłyszał wyrok. Masz poczucie triumfu?

Agnieszka Gozdyra: Czy triumfu? To może to jest za dużo słowo, ale takie minimalnej satysfakcji, poczucie, że sprawiedliwości stało się zadość i że wreszcie się udało. Wcześniej kilka razy składałam doniesienia w podobnych sytuacjach. Nie jestem osobą, która nadużywa też tego typu chwytów. Reaguję wtedy, kiedy rzeczywiście ma to sens. Zawsze powtarzam, że nie działają na mnie obelgi. Choć nie chcę mówić, że to po mnie spływa, bo jestem człowiekiem, więc oczywiście mój układ nerwowy reaguje, ale jeżeli powiem, że jakoś tam się uodporniłam, to pewnie powiem prawdę.