Zniszczona wystawa o Janie Pawle II w Gdańsku. Policja zatrzymała 19- i 22-latka

Do zdarzenia doszło w ubiegły wtorek, 16 maja, przed siedzibą NSZZ Solidarność przy Wałach Piastowskich w centrum Gdańska.

Zatrzymano mężczyzn w wieku 19 i 22 lat

Po godz. 22 wandale zniszczyli umieszczoną na planszach wystawę pod hasłem „Ty nas obudziłeś, My Cię obronimy”. Była ona poświęcona relacjom Solidarności ze św. Janem Pawłem II. Związkowcy oszacowali wartość strat na blisko tysiąc zł.

Stróże prawa poinformowali, że już następnego udało im się zatrzymać sprawców dewastacji. To dwaj mężczyźni w wieku 19 i 22 lat. Jeszcze dziś zostaną przesłuchani.

„Jeden z nich był nietrzeźwy”

– W środę przy jednym ze sklepów w rejonie Śródmieścia kryminalni zauważyli mężczyzn, których wizerunki zarejestrowały kamery monitoringu. Dwaj mieszkańcy Gdańska w wieku 19 oraz 22 lat zostali zatrzymani i doprowadzeni do komisariatu. Jeden z nich był nietrzeźwy i miał prawie pół promila alkoholu w organizmie (...) Niewykluczone, że jeszcze dziś usłyszą zarzuty – poinformował w rozmowie z PAP asp. szt. Mariusz Chrzanowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Zatrzymani usłyszą prawdopodobnie zarzuty z art. 288 § 1 Kodeksu karnego, w którym uregulowano zniszczenie mienia. Tego typu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

To już drugie zniszczenie tej wystawy

Niestety, to już kolejna dewastacja wspomnianej wystawy. Do poprzedniej doszło 11 kwietnia, ok. godz. 4 nad ranem. Gdańscy policjanci zatrzymali wkrótce trzech sprawców, którymi okazali się nastolatkowie.

Z uwagi na ich wiek zostali oni przesłuchani w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego. O ich dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.

