Z jakiej broni strzela polski żołnierz? „Ten temat rzadko trafia na pierwsze strony”

Na wstępie ważne, żeby określić ramy zagadnienia. Indywidualna broń strzelecka to uzbrojenie, które może być przenoszone przez pojedynczego żołnierza i jednocześnie może być przez niego wykorzystane do działań obronno-zaczepnych. Z tego też względu mowa tu przede wszystkim o pistoletach wojskowych, pistoletach maszynowych, karabinkach szturmowych, uniwersalnych karabinach maszynowych bądź broni wyborowej. Podobnie jak w przypadku innych typów i segmentów uzbrojenia, także w zakresie indywidualnej broni strzeleckiej, Wojsko Polskie znajduje się na etapie wymiany generacyjnej, która także obejmuje przechodzenie ze standardów wschodnich (pamiętających jeszcze czasy Układu Warszawskiego) na standardy zachodnie (NATO).

Zadając pytanie, dlaczego trwa to tak długo, warto zwrócić uwagę na fakt, że poza etatowymi stanami Sił Zbrojnych okresu pokoju, Ministerstwo Obrony Narodowej musi utrzymywać zapasy magazynowe, które mogą być potrzebne w czasie wojny, kiedy doszłoby do częściowej bądź powszechnej mobilizacji. Jak jest to ważne, niech świadczą doświadczenia z Ukrainy, gdzie od początku rosyjskiej inwazji w ubiegłym roku, obok zawodowych kadr, Siły Zbrojne Ukrainy szybko rozpoczęły mobilizację i szkolenie rezerwistów bądź nowo powołanych obywateli swojego kraju. Pomimo tego, że Ukraina dysponowała dużymi zapasami, także w zakresie broni strzeleckiej oraz amunicji (szczególnie standardów NATO) obecnie pomocą służą partnerzy zachodni – tylko Stany Zjednoczone dostarczyły ponad 200 mln sztuk amunicji strzeleckiej wraz z około 35 tys. sztukami broni.

W przypadku pistoletów wojskowych, z których korzystają żołnierze, obecnie w strukturach Sił Zbrojnych RP wykorzystuje się przede wszystkim cztery typy.