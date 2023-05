Łazarewicz: Historia Pyjasa zniszczyła kilka żyć

Krystyna Romanowska: Zaczynając pisać „Na Szewskiej” miałeś ambicję odnaleźć prawdę o śmierci Stanisława Pyjasa?

Cezary Łazarewicz: Tak, i ja tę prawdę znalazłem.

Kto więc zabił Stanisława Pyjasa?

Tego nie mogę zdradzić – zapraszam do lektury książki. Nie po to przebrnąłem przez 91 tomów akt trwającego od 1977 do 2019 roku śledztwa, nagrałem setki godzin rozmów, dotarłem do nigdy nieprzepytanych osób związanych z tą sprawą, żeby zdradzać tajemnicę w drugim zdaniu wywiadu. Czytając tysiące stron tych akt miałem przekonanie, że gdzieś trafię na nazwisko zabójcy, jak rasowy autor kryminałów.