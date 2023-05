34-latka znęcała się psychicznie oraz fizycznie nad czwórką swoich dzieci. Najmłodsze miało miesiąc

Legniccy policjanci kilka dni temu zatrzymali 34-letnią matkę. Jak się okazało, kobieta od dłuższego czasu znęcała się nad czwórką swoich dzieci w wieku od jednego miesiąca do dziewięciu lat. Kobieta izolowała swoje dzieci, zabraniając im kontaktu z rówieśnikami. 34-latka zmuszała je, aby wyręczały ją w obowiązkach domowych, w szczególności w zakresie opieki nad noworodkiem.

Matka kazała swoim dzieciom karmić i opiekować się najmłodszym braciszkiem, kiedy sama chciała w nocy pospać. Rodzeństwo przewijało miesięcznego chłopca i uspokajało, kiedy ten płakał. Kiedy dzieci nie chciały wykonywać poleceń kobiety, wówczas 34-latka wyzywała je, poniżała, szarpała oraz biła pięściami po głowie, twarzy i całym ciele.

Bulwersujące zachowanie matki wobec własnych dzieci. Już raz była za to karana

Dodatkowo mieszkanka Legnicy nie przyrządzała dzieciom posiłków, ograniczała jedzenie i nie dbała o ich higienę. Po zatrzymaniu kobieta została umieszczona w policyjnym areszcie, a dzieci trafiły do domu dziecka. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że matka była już karana za znęcanie się nad dziećmi w 2021 roku. 34-latka usłyszała zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad swoimi małoletnimi dziećmi.

Na podstawie zgromadzonych dowodów i materiałów policjanci razem z prokuratorem rejonowym w Legnicy wystąpili do sądu o zastosowanie wobec kobiety tymczasowego aresztu. Sąd nie przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec kobiety policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do dzieci. Za fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą, lub nad inną osobą pozostającą w stałym, lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

