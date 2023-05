Ciało 40-latki na wysypisku. Nowe informacje o makabrycznych okolicznościach śmierci

Zwłoki kobiety znaleziono w środę 17 maja. Odkryli je podczas sortowania odpadów pracownicy Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Nie wiadomo, kim była zmarła, ani w jaki sposób jej szczątki znalazły się w tym akurat miejscu. Oszacowano jedynie, że mogła mieć około 40 lat.

Wstępne ustalenia pozwalają jednak stwierdzić, że ciało denatki początkowo znajdowało się w kontenerze na śmieci na terenie Częstochowy. Dopiero później w śmieciarce przewieziono je na wysypisko w Sobuczynie. Policja i prokuratura zajmującą się tym makabrycznym odkryciem podejrzewają, że nie zmarła z przyczyn naturalnych.

Zwłoki na wysypisku w Sobuczynie. Zamordowano kobietę?

Jak podaje częstochowska „Wyborcza”, kobieta miała liczne obrażenia głowy. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek oznajmił 18 maja, że wszczęto już śledztwo ws. zabójstwa. Na 19 maja zaplanowano sekcję zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach.

– Dyżurny prokurator został poinformowany o znalezieniu ciała na wysypisku odpadów pod Częstochową w miejscowości Sobuczyn. Na miejscu okazało się, że było to ciało kobiety w wieku około 40 lat. Biegły lekarz z zakresu medycyny sądowej dokonał oględzin zwłok – mówił w czwartek Ozimek.

Wyniki sekcji zwłok kobiety z Częstochowy

Dzień później ten sam prokurator mógł powiedzieć już o pierwszych ustaleniach. — Według wstępnej opinii biegłych przyczyną zgonu był uraz klatki piersiowej, który spowodował unieruchomienie klatki piersiowej, a ostatecznie uduszenie — przekazał. Wszystko wskazuje na to, że kobieta żyła jeszcze w momencie, kiedy z jednego z kontenerów na terenie miasta trafiła do pojazdu wywożącego odpady. To tam miała zginąć pod naciskiem urządzenia do prasowania odpadów.

— Biegli potwierdzili też obrażenia głowy, ale nie byli w stanie powiedzieć czy powstały na skutek pobicia czy też działania urządzeń śmieciarki lub sortowni śmieci – mówił prokurator Ozimek. Jak zapewnił, podczas sekcji pobrano materiał do badań DNA, potrzebny do ustalenia tożsamości denatki. Szczątki zostaną poddane też testom toksykologicznym na obecność alkoholu i narkotyków.

Ograniczone funkcjonowanie wysypiska pod Częstochową

Z powodu szeroko zakrojonych czynności śledczych, ograniczona została praca wysypiska. Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie poinformowało mieszkańców, że w czwartek i piątek nastąpić mogą opóźnienia w odbiorze śmieci na terenie miasta. Zamknięty został też punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Konwaliowej 1 w Sobuczynie.

Czytaj też:

Dramat Kamilka z Częstochowy. Są zarzuty dla kolejnej osobyCzytaj też:

Niepotrzebne zamieszanie po pogrzebie Kamila z Częstochowy. Kuria odpowiada