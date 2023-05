Nagły komunikat RCB. Chodzi o działania Rosji i Białorusi

RCB zwróciło uwagę, że ćwiczenia Anakonda-23 są wykorzystywane przez rosyjski i białoruski system propagandy do rozbudowy fałszywego obrazu Polski jako państwa agresywnego, prowokującego konflikt zbrojny i zagrażającego bezpieczeństwu Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega: nie daj się oszukać

Przedstawiono też cztery linie rosyjskich narracji. Wśród nich znalazła się mówiąca o tym, że ćwiczenia to „plan wciągnięcia Polski w wojnę i sprowadzenia Polaków do roli mięsa armatniego”. Według innej narracji, „wielonarodowa brygada litewsko-polsko-ukraińska w ramach Anakondy-23 trenuje przemarsz na wschód i okupację zachodniej Ukrainy”. Ostatnia z wymienionych narracji zakłada, że Anakonda-23 to „dowód militaryzacji Polski, który ma na celu eskalację i destabilizację granicy z Białorusią”

Ostatnie ćwiczenia odbyły się z końcem kwietnia. Wojsko Polskie przypomina, że ćwiczenie Anakonda-23 zagościło na stałe w kalendarzu najważniejszych ćwiczeń w tej części Europy. Ze względu na swój rozmach operacyjny i skalę użycia wojsk ANAKONDA od 2018 roku jest przedsięwzięciem realizowanym w cyklu 3-letnim, planowanym z wyprzedzeniem, ma charakter defensywny i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw, scenariusz ćwiczenia bazuje na fikcyjnym podziale geopolitycznym i położeniu państw, a jego przygotowanie rozpoczęło się już w 2021 roku.

Wojsko Polskie przypomina: ćwiczenia nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw

Ćwiczenie od 2006 roku – jak przekazano – ewoluowało ze stricte krajowego do ćwiczenia z aktywnym udziałem państw członkowskich NATO i naszych partnerów. Za jego przygotowanie odpowiada Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego.

Wojsko Polskie, mając na uwadze eskalację zagrożeń w Europie, w związku z nieuzasadnioną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, zidentyfikowało nowe wymagania operacyjne, które wpłynęły na koncepcję ćwiczenia Anakonda-23.

