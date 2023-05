Strzelanina w Łodzi. 32-latek walczy o życie. Nowe informacje w sprawie

Po północy z soboty na niedzielę na terenie myjni samochodowej przy ulicy Rokicińskiej w Łodzi doszło do strzelaniny. Jak podaje rmf24.pl, kierowca bmw mierzył w stronę innego mężczyzny, który biegł w jego stronę z siekierą. Z nieoficjalnej wersji zdarzeń wynika, że po oddaniu strzałów kierowca bmw odjechał z miejsca zdarzenia.

Strzelanina na terenie myjni samochodowej w Łodzi. Zatrzymano pięciu mężczyzn

Na miejscu policjanci znaleźli otwartego mercedesa z kluczykami w środku i dwoma telefonami na masce. Na zewnątrz widoczne były ślady krwi. W wyniku zdarzenia ranny został 32-latek. Mężczyzna ma poważne obrażenia twarzy, a lekarze walczą o jego życie. Na miejscu pracowali policyjni eksperci i biegli. Zabezpieczyli ślady i nagrania z monitoringu oraz pięć samochodów, które będą poddawane oględzinom.

W związku ze sprawą, tuż po zdarzeniu, zostało zatrzymanych czterech mężczyzn w wieku od 27 do 43 lat. – Piąty podejrzany został zatrzymany dziś w nocy na Pomorzu. Śledczy podkreślają, że może to mieć istotne znaczenie dla odtworzenia przebiegu zdarzenia. Istnieją realne podejrzenia, że zatrzymany brał udział w strzelaninie. Trwają ustalenia mające na celu doprecyzowanie jego roli – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że pierwsze osoby mogą usłyszeć zarzuty jeszcze dzisiaj. Prokuratura zaapelowała do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące sprawy, aby zgłaszali się do Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew albo do VI Komisariatu Komendy Miejskiej Policji.

