Donald Tusk: Oczekuję od mediów krytycznego podejścia do rządzących, a nie do opozycji

Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami portalu Zawsze Pomorze skrytykował media. – Oczekuję krytycznego podejścia do rządzących, a nie do opozycji. Demokracja w Polsce jest zagrożona m.in. dlatego, że także niezależne media uważają, że dużo łatwiej skakać po opozycji niż po władzy – zaczął przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk: Wolne media są nie od tego, żeby polować na opozycję razem z władzą

– Jestem dziennikarzem z zawodu. Może dlatego, że zacząłem zajmować się dziennikarstwem i informacją w podziemiu, mam skrzywienie, ale nigdy nie zrezygnuję z tej filozofii, że wolne dziennikarstwo i wolne media są nie od tego, żeby polować na opozycję razem z władzą, tylko żeby razem z opozycją patrzeć władzy na ręce. Niezależnie od tego, kto rządzi, ale media są od tego, żeby kontrolować władzę, a nie opozycję – kontynuował Tusk.

Były premier obwinił media za to, że PiS tak długo rządzi. – Media pod kontrolą PiS robią to na zamówienie, a ostatki mediów, które są niezależne uważają, że to jest fajny sposób na symetryzowanie. Nie przyjmuję tego zarzutu, że Platforma licytuje się na socjal z PiS-em, bo staramy się w tych bardzo trudnych okolicznościach szukać możliwie racjonalnych rozwiązań, tak jak np. 1500 zł „babciowego”, które jest rozwiązaniem promującym pracę – podsumował Tusk.

Echa słów byłego premiera. „Bardzo osobliwie rozumie rolę wolnych mediów”

Do słów lidera PO odnieśli się dziennikarze i aktywiści. „Wolne media nie są od tego, żeby cokolwiek robić czy to razem z władzą, czy z opozycją. Jak na kogoś, kto tak podkreśla swoje dziennikarskie doświadczenie, premier Donald Tusk bardzo osobliwie rozumie rolę wolnych mediów” – skomentował Łukasz Rogojsz z Interii.

„Tusk jako dziennikarz w latach 80. – w czasach junty wojskowej i warunkach kraju autorytarnego – jechał po Solidarności jak po łysej kobyle. Dzisiaj nie chce, żeby media patrzyły PO, która rządzi w połowie samorządów w kraju, na ręce. Czysty autorytaryzm” – stwierdził z kolei aktywista Jan Śpiewak.

