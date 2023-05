Tajemnicze okoliczności zaginięcia małżeństwa. 44-latka i 49-latek zostawili dzieciom kartkę

Mokotowska policja poszukuje 44-letniej Anety Jagła i jej 49-letniego męża Adama Jagła. Małżeństwo około północy w nocy z 20 na 21 maja 2023 roku opuściło w sposób naturalny swoje miejsce zamieszkania i od tej pory nie wróciło do domu i nie skontaktowało się z rodziną.

Kobieta ma 170 cm wzrostu, masywną sylwetkę i długie włosy typu bob. Prawdopodobnie posiada tatuaż na lewym ramieniu z wizerunkiem partnera. 44-latka może nosić również okulary korekcyjne. Z kolei mężczyzna ma 182 cm wzrostu, jest normalnej sylwetki i ma krótkie, szpakowate włosy oraz krótki zarost. 49-latek kuleje na prawą nogę i prawdopodobnie posiada tatuaż na lewym ramieniu.

Warszawa. Adam i Aneta Jagła poszukiwani przez policję

Para może posiadać przy sobie kartę do bankomatu ING lub PKO BP. W dniu zaginięcia Aneta i Adam Jagła byli ubrani na sportowo. Stołeczni funkcjonariusze proszą są o pilny kontakt każdego, kto posiada jakąkolwiek wiedzę na temat zaginionych lub widział kobietę i mężczyznę w ostatnim czasie.

Kontakt możliwy jest Komendą Rejonową Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7 pod numerami telefonów 47 72 392 50 lub 47 72 392 52, najbliższą jednostką policji lub całodobowym numerem alarmowym 112. Informacje można przekazać także drogą elektroniczną pod adresem: [email protected].

Zaginęło małżeństwo. Będą odpowiadać za pozostawienie dzieci bez opieki?

Szczegóły dotyczące zaginięcia ujawnił portal Onet. Rodzice mieli zostawić dwóch nieletnich synów. Małżeństwo miało także przekazać swoim dzieciom list, w którym napisali m.in. że „życzą im powodzenia w życiu”. Na razie wszystko wygląda na to, że para nie opuściła Polski. 44-latka i 49-latek mogą odpowiadać za pozostawienie swoich dzieci bez opieki, za co grozi do trzech lat więzienia.

