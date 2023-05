Pielęgniarki protestują przed Sejmem. „Zebrałyśmy 100 tys. podpisów”

We wtorek 23 maja pielęgniarki z całej Polski zjechały się do Warszawy, by przed Sejmem zaprotestować przeciwko lekceważeniu ich zawodu przez rządzących. Przypomniały, że wciąż nie otrzymały obiecanych podwyżek płac.

Po demonstracjach w Tarnowie, Krakowie i Katowicach, pielęgniarki zebrały się w Warszawie, gdzie od godziny 11 we wtorek demonstrują przeciwko pogardliwemu traktowaniu ich problemów. Przedstawicielki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych liczą na możliwość rozmowy z politykami, zwłaszcza z obozu rządzącego. Pielęgniarki zebrały 100 podpisów pod nowelizacją Związek chce też pokazać przygotowany przez siebie projekt ustawy, pod którym udało się zebrać 100 tys. wymaganych podpisów. Jednym z postulatów protestujących jest „zmniejszenie dysproporcji w różnicach zarobków, wzmocnienie ich pozycji w systemie ochrony zdrowia oraz oparcie drabinki wynagradzania na uniwersalnych elementach kwalifikacjach i doświadczeniu”. Pielęgniarki chcą zmienić te zasady, które ich zdaniem są po prostu przykładem złego prawa. Minister zdrowia w swoich wypowiedziach odrzucał już jednak taką możliwość, dlatego związek zdecydował się na drogę strajku. Domagają się zmiany tabeli z wysokościami wynagrodzeń oraz powiązania ich z rzeczywistymi kwalifikacjami, a nie wykształceniem. Związek pielęgniarek chce innych zasad Jak mówiła w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wiceprzewodnicząca związku Dorota Renek, pielęgniarki protestują przeciwko „degradacji i dyskryminacji, przez co nie otrzymują należnych podwyżek”. Przypomniała, że minął blisko rok od nowelizacji ustawy, która miała doprowadzić do polepszenia sytuacji pielęgniarek i położnych, a wciąż nie wszystkie doczekały się należnego zwiększenia wynagrodzeń. – Walczą w sądach, a to nie tak powinno wyglądać – podkreślała. Miała na myśli nowelizację z lipca 2022 roku, która wiązała wynagrodzenia pielęgniarek z ich wykształceniem. Pracownice po liceach medycznych zarabiały nawet 2 tys. zł mniej niż te po studiach pielęgniarskich, mimo wykonywania tej samej pracy. Dochodziło do tego, że osoby z większym stażem zarabiały mniej niż zupełnie nowe w zawodzie. Według ekspertów łamało to zasadę, że za tę samą pracę należy się taka sama płaca. Czytaj też:

