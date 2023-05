Agata Kornhauser-Duda wsparła ważną inicjatywę. Akcja w 97 polskich miastach

Małżonka prezydenta jest Ambasadorką Kobiet z Rakiem Piersi w Polsce. Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy Agata Kornhauser-Duda wsparła inicjatywę „Badamy nie tylko Mamy!" organizowaną przez Federację Stowarzyszeń Amazonki. Federacja motywuje do dbania o swoje zdrowie.

– Akcja jasno dowodzi, że aktywność i energia Amazonek są niespożyte. Z tym większym przekonaniem postanowiłam wesprzeć obecną ogólnopolską inicjatywę, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy społecznej na temat przeciwdziałania i zapobiegania chorobom nowotworowym piersi – powiedziała pierwsza dama na filmie zamieszczonym przez Kancelarię Prezydenta.

– Mają Panie możliwość, by przy okazji Dnia Matki skorzystać z fachowej wiedzy, jak przeprowadzić samodzielne badanie piersi, ale też nakłonić swoje mamy, babcie, córki i znajome do poddania się badaniom profilaktycznym. Wszyscy wiemy, że wczesne wykrycie nowotworu daje duże szanse na wyzdrowienie i powrót do normalnego życia. Pamiętajmy, że rak piersi nie jest wyrokiem. Federacja Stowarzyszeń Amazonek istnieje właśnie po to, by wspierać psychicznie, motywować do walki o zdrowie i edukować – dodała.

Badania piersi w Polsce. Akcja w 97 miastach

26 maja w 97 miastach w Polsce będzie zorganizowana wspomniana akcja edukacyjna na temat samobadania piersi oraz zachęcająca do poddania się badaniom profilaktycznym. Oprócz akcji stacjonarnej odbędzie się też akcja online. Na badanie można zapisać się, dodając w mediach społecznościowych zdjęcie z ustami pomalowanymi na różowo, uwzględnić w opisie posta hasztagi: #badamynietylkomamy, #rozoweusta i zaprosić do dołączenia bliską sercu kobietę.

Rak piersi stanowi jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet. Wzbudza przerażenie, jednak nie musi doprowadzić do tragedii. Na pojawienie się tej choroby ma wpływ wiele czynników, takich jak wiek, kwestie genetyczne oraz hormonalne. Leczenie wiąże się zazwyczaj z wycięciem tkanki guza, bądź całej piersi, w zależności od stadium rozwoju.

