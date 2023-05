Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz skazani. Wyrok jest prawomocny

„Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz zostali skazani prawomocnym wyrokiem” – poinformowała w środę psychoterapeutka, aktywistka i działaczka społeczna Elżbieta Podleśna. Wcześniej oskarżeni odwoływali się od wyroku, jednak Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał w pełni decyzję pierwszej instancji z grudnia 2022 roku. Teraz będą musieli grzywnę w wysokości 10 tys. zł.

Ogórek i Ziemkiewicz skazani za zniesławienie

Sprawa, która toczyła się od czterech lat, dotyczyła zniesławienia. W wyemitowanym w lutym 2019 roku na antenie TVP programie publicystycznym „W Tyle Wizji” prowadzący sugerowali, jakoby Podleśna prała swoim pacjentom mózgi i „wykorzystywała swoje quasi-lekarskie umiejętności do manipulowania ludzką psychiką”. Zarzucali także psychoterapeutce, że agituje politycznie uczestników terapii i namawia ich do udziału w antyrządowych protestach.

Odwołania na nic się zdały

Choć, zgodnie z obietnicami z grudnia ub.r., dziennikarze odwołali się od wyroku, to sąd w pełni podtrzymał poprzednią decyzję. – Sędziowie będą na nas nakładać cenzurę. Takie wyroki są kneblujące, zastraszające. To sygnał: uważajcie na to, co mówicie – argumentowała wówczas swoją decyzję o apelacji Magdalena Ogórek.

– Środowisko sędziowskie powinno reagować, powinien się pojawić bunt – namawiała dziennikarka. Tłumaczyła także, że jej zdaniem „sędzia dokonała oceny, a nie interpretacji prawa”, a „swoim wyrokiem wyznaczyła subiektywnie pojmowane granice satyry”.

Zła passa Ziemkiewicza

Choć były dziennikarz TVP przejawia niezwykłe umiłowanie to sądowych batalii, czego niejednokrotnie dał wyraz, m.in. zapowiadając pozwanie o zniesławienie dyrektora muzeum POLIN Dariusza Stolę, to ostatnio nie ma szczęścia do wyroków. W marcu b.r. usłyszał on wyrok skazujący na czteromiesięczne pracę społeczne za publiczne nazywanie dziennikarza Gazety Wyborczej Bartosza Wielińskiego „volksdeutchem”. Także w 2019 roku został skazany, tym razem na karę grzywny, za zniesławienie Kazimierza Ujazdowskiego.

